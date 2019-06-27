Анастасия Решетова призналась, что ее беременность стала полной неожиданностью

Модель Анастасия Решетова и рэпер Тимати подтвердили, что ждут ребенка, около месяца назад. Первенец Анастасии должен появиться на свет в сентябре.

Сейчас возлюбленная Тимати отдыхает в Америке, в Майами. Решетова проводит время на побережье. Поклонники решили, что именно в Майами появится на свет ее первенец, однако Анастасия опровергла эту информацию и заявила, что рожать будет не в Майами и еще вернется в Россию, хоть и не хочет долгое время находиться в Москве.

Тем временем Решетова решила ответить на вопросы поклонников, которых очень интересует ее интересное положение. Больше всего вопросов было про то, планировали ли Анастасия и Тимати заводить малыша.

Как оказалось, беременность для Решетовой стала полной неожиданностью, они с Тимати думали о детях, но не планировали заводить их в самое ближайшее время.