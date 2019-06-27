Какая ты мать по знаку Зодиака?

Овен

У тебя сильно развито чувство материнства. За свое чадо ты кинешься и в огонь, и в воду. При этом оно не врожденное, а приобретенное. Как только у тебя появится ребенок и придет осознание действительности, все мысли и акценты будут основываться на самом главном человеке твоей жизни — малыше. Со своим ребенком ты всегда будешь на равных, и тебе не нужно будет придумывать, как и что ему объяснять.

Телец

Ты внимательная и заботливая мать. Воспитание детей — твой конек. Ты все делаешь четко, согласно режиму, решаешь все проблемы по мере их поступления. Так как ты не особо любишь сорить деньгами, все воспитательные меры сводятся к такому же принципу. Хотя иногда в твоих действиях нет логики.

Ты можешь сэкономить на какой-то игрушке (абсолютно не нужной для ребенка, по твоему мнению), но купить дорогие кроссовки. Тельцы обладают усидчивостью и, даже если работают допоздна, ребенок всегда будет под контролем. Представители знака — отличные управленцы не только на работе, но и дома.

Рак

Ты самая лучшая мать на свете. Своим детям ты можешь дать все и даже больше. Раки готовы забыть обо всем, только бы их ребенок рос и развивался правильно. В семье у представителей знака дети — это самое главное, и никакая занятость на работе не может быть важнее малыша. Так как Раки немного замкнуты, то и свою семейную жизнь они оберегают от других.

Дети помогают им раскрепоститься. С помощью общения с ними представители знака начинают общаться с окружающими, у них появляется больше возможности завести новых друзей.

Близнецы

Ты всегда меняешь свое мнение, причем не один раз в день. В воспитании детей ты точно такая же. Дети у Близнецов получаются разносторонними и творческими. Ты всегда пояснишь ребенку, что хорошо и что плохо. Всегда поможешь найти выход. Мамы-Близнецы для своих детей — настоящий пример.

Нельзя сказать, что ты будешь трястись над своим чадом, но по-максимуму обеспечишь для него все самое лучшее. Всю жизнь будешь близка со своими детьми, станешь в их глазах самым лучшим человеком на свете.

Лев

То, что у тебя не получилось в жизни, скорее всего, получится у твоих детей. Львы очень тщеславны, поэтому их дети должны быть умнее, красивее и воспитание остальных. Представители знака не терпят критики и непослушания, поэтому дома у них все будут ходить строем.

Несмотря на то что Львы — очень конфликтный знак, их дети растут добрыми и снисходительными по отношению к родителями. Представителей знака сложно назвать диктатором, но мнение ребенка при воспитании не учитывается.

Дева