Какая ты мать по знаку Зодиака?

Овен
У тебя сильно развито чувство материнства. За свое чадо ты кинешься и в огонь, и в воду. При этом оно не врожденное, а приобретенное. Как только у тебя появится ребенок и придет осознание действительности, все мысли и акценты будут основываться на самом главном человеке твоей жизни — малыше. Со своим ребенком ты всегда будешь на равных, и тебе не нужно будет придумывать, как и что ему объяснять.
Телец
Ты внимательная и заботливая мать. Воспитание детей — твой конек. Ты все делаешь четко, согласно режиму, решаешь все проблемы по мере их поступления. Так как ты не особо любишь сорить деньгами, все воспитательные меры сводятся к такому же принципу. Хотя иногда в твоих действиях нет логики.
Ты можешь сэкономить на какой-то игрушке (абсолютно не нужной для ребенка, по твоему мнению), но купить дорогие кроссовки. Тельцы обладают усидчивостью и, даже если работают допоздна, ребенок всегда будет под контролем. Представители знака — отличные управленцы не только на работе, но и дома.
Рак
Ты самая лучшая мать на свете. Своим детям ты можешь дать все и даже больше. Раки готовы забыть обо всем, только бы их ребенок рос и развивался правильно. В семье у представителей знака дети — это самое главное, и никакая занятость на работе не может быть важнее малыша. Так как Раки немного замкнуты, то и свою семейную жизнь они оберегают от других.
Дети помогают им раскрепоститься. С помощью общения с ними представители знака начинают общаться с окружающими, у них появляется больше возможности завести новых друзей.
Близнецы
Ты всегда меняешь свое мнение, причем не один раз в день. В воспитании детей ты точно такая же. Дети у Близнецов получаются разносторонними и творческими. Ты всегда пояснишь ребенку, что хорошо и что плохо. Всегда поможешь найти выход. Мамы-Близнецы для своих детей — настоящий пример.
Нельзя сказать, что ты будешь трястись над своим чадом, но по-максимуму обеспечишь для него все самое лучшее. Всю жизнь будешь близка со своими детьми, станешь в их глазах самым лучшим человеком на свете.
Лев
То, что у тебя не получилось в жизни, скорее всего, получится у твоих детей. Львы очень тщеславны, поэтому их дети должны быть умнее, красивее и воспитание остальных. Представители знака не терпят критики и непослушания, поэтому дома у них все будут ходить строем.
Несмотря на то что Львы — очень конфликтный знак, их дети растут добрыми и снисходительными по отношению к родителями. Представителей знака сложно назвать диктатором, но мнение ребенка при воспитании не учитывается.
Дева
Ты — любящая и заботливая мать. Ты будешь опекать своего малыша и следить за каждым его шагом. Но грань между строгой мамой и матерью-наседкой все же будешь соблюдать. Для тебя важно, чтобы малыш был в безопасности, тепло одет и всегда в хорошем настроении, поэтому станешь позволять ему больше, чем представители других знаков. Отношение с ребенком будут теплые и дружеские. С ребенком ты будешь открывать новые грани, особенно во время совместных путешествий.
Весы
Мамы-Весы всегда следят за тем, что бы ребенок выглядел опрятно, вел себя прилично и чувствовал себя гармонично. У малыша должны быть все типичные детские атрибуты: кукольные домики, рельсы, машины и прочие игрушки. Ты умеешь жить в моменте с ребенком здесь и сейчас. Твоему малышу повезло с тобой — всегда интересно и весело.
Ты очень заботливая и порой забываешь о себе, отдаваясь своему чаду целиком и полностью. Своей чуткостью ты сможешь воспитать прекрасного, понимающего ребенка.
Стрелец
Ты вдохновляющая и пугающая мама. Если находишься в плохом настроении, то лучше держаться от тебя подальше. Но если настроение игривое и веселое — дети от тебя не отойдут. Ты неустанно будешь трудиться для своего чада, чтобы обеспечить ему стабильное будущее. Твой ребенок не будет чувствовать нужды в чем-либо. Образование, путешествия, развитие — ты дашь ребенку абсолютно все.
Скорпион
Ты — сама спонтанность. Взять детей в охапку, посадить в машину и уехать в другой город за фейерверкам? Легко! Но при этом меняешься в секунду, если вдруг не соблюден режим дня. Для тебя действует правило: не можешь победить врага — стань его другом. Ты не будешь кричать на малыша, а будешь ему объяснять все как взрослому (за это будет тебе доверять). Все отношения ты выстраиваешь на взаимопонимании и помощи. Так что не переживай& растить детей — у тебя в крови.
Козерог
Ты больше отец, а не мать. Ты слишком зациклена на воспитании и строгости. В твоей семье и отношениях между тобой и ребенком царит диктатура. Твое желание вырастить солдата, который во всем потакает и слушается тебя, периодически зашкаливает. Бесспорно, такому воспитанию позавидует любая армия, но надо помнить, что иногда пряник будет не лишним. Старайся давать малышу больше ласки и нежности, только так он будет чувствовать материнскую любовь.
Водолей
Некоторым может показаться, что тебе безразличен твой ребенок. Ты не будешь бежать к нему, если он вдруг упадет, а позволишь получить новый опыт. Ты дашь малышу возможность самому принимать решения, и делать так, как он хочет. Наказания для тебя не существует. Но твой ребенок все равно вырастает ответственным и решительным. Главное для тебя — дать правильное направление и обеспечить ему безопасный круг общения.
Рыбы
Ты очень привязана к своему ребенку. В эмоциях ты скупа и не показываешь, насколько сильно любишь свое чадо, но на самом деле ты и дня без него не проживешь. Длинные нотации и нравоучения — не твой конек. Для тебя лучше показывать все на своем примере — так ребенок все понимает быстрее, а отношения становятся крепче. И правильно делаешь.