Спите со светом? Это может быть чревато лишним весом

Материал для исследования учёные взяли из результатов широкомасштабного опроса женщин, который проводился ещё в начале 2000-х годов. 44 тысячи американок в возрасте 35–74 лет приняли участие в опросе, в котором рассказали экспертам о своих привычках. Среди прочего респонденток спросили, выключают ли они свет, когда ложатся спать.

Полученные данные ученые проанализировали и установили, что в 17% случаев женщины, оставлявшие включёнными осветительный прибор или телевизор, поправлялись в среднем на 5 кг в год.

При этом было доказано, что сон при работающих источниках света увеличивает риск набора лишнего веса на 22%, а ожирения — на 33%.

Тот, кто спит при включённом свете, сбивает внутренние часы и ритм дня и ночи, с которыми тесно связано чувство голода. Если цикл сбивается, организм начинает интенсивно вырабатывать глюкокортикоиды (гормоны стресса) вместо того, чтобы обеспечить нас нужным покоем с помощью гормона сна мелатонина.

При этом для того, чтобы сбить организм с толку и уверить его в том, что переключаться на ночной режим не стоит, вполне достаточно даже света, попадающего в детскую комнату или спальню от уличных фонарей и световой рекламы,

— сказано в статье.

Учёные подчёркивают: к результатам исследования стоит прислушаться, однако они и не являются истиной в последней инстанции. Нужно провести ещё несколько исследований, в том числе — с применением электронных устройств, которые контролируют набор массы, чтобы говорить о прямой связи.

Если результаты исследования подтвердятся, то можно будет советовать людям, желающим сохранить здоровье, выключать на ночь свет,

— говорит руководительница исследования Дейл Сэндлер.