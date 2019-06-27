Смотри, кто стал победительницей конкурса «Краса России»

Итоги «Красы России-2019» огласили в концертном зале Vegas City Hall в Москве. Конкурс стал юбилейным — 25-м. За право надеть главную корону соревновались 48 девушек со всей России. Победа досталась 17-летней Анне Бакшеевой из Читы.

«Я так счастлива, что даже не могу поверить в свою победу. Первым делом надо позвонить маме домой — она больше всех за меня переживала!», — приводит слова Анны «КП».