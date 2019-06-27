Смотри, кто стал победительницей конкурса «Краса России»

Девушка из Читы победила в престижном конкурсе красоты. Анна Бакшеева будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Земля», пишет Cosmo.
Итоги «Красы России-2019» огласили в концертном зале Vegas City Hall в Москве. Конкурс стал юбилейным — 25-м. За право надеть главную корону соревновались 48 девушек со всей России. Победа досталась 17-летней Анне Бакшеевой из Читы.
«Я так счастлива, что даже не могу поверить в свою победу. Первым делом надо позвонить маме домой — она больше всех за меня переживала!», — приводит слова Анны «КП».
Первой вице-мисс конкурса «Краса России» стала Кристина Бугаевская. Второй — Наталья Федорова. Третьей вице-мисс объявили Марию Григорьеву. В честь юбилея конкурса организаторы ввели специальную номинацию. Победа в ней досталась Александре Золотавиной.
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Победительница и участницы конкурса
Приятным сюрпризом на конкурсе стало появление обладательницы титула «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной.