Шесть витаминов, дефицит которых нужно успеть восполнить за лето

Витамин А

Его также называют бета-каротином. Полезен тем, что защищает клетки от повреждений, тормозит дегенеративные недуги и старение. Важен для зрения, кожи, слизистой.

Витамином А богаты треска, палтус, мясо, печень, яйца, почки, сыр и молоко. Но есть эти продукты нужно умеренно из-за содержания в них насыщенных жиров.

Витамины В

Это целая группа витаминов. Все они помогают превращать съеденную человеком пищу в энергию, что важно для нормальной работы всех органов. Они также важны для укрепления иммунитета. Однако каждый витамин из группы В является особенным. Например, витамин В9 (фолиевая кислота) снижает риск развития рака.

Много витаминов группы В в свежих овощах, печени, яйцах и злаках.

Витамин С

Про важность этого витамина мы знаем с детства. Он нужен нам для нормального роста и развития. Витамин С важен при заживлении ранок, не дает клеткам окисляться, снижает риск воспалительных процессов, интоксикации, повышает иммунитет.

Отыскать витамин С можно в киви, цитрусовых, помидорах, дыне, болгарском перце, землянике, брокколи, малине, клюкве, чернике, ананасах, цветной капусте и других овощах и фруктах.

Витамин D

Этот витамин важен для правильного усвоения кальция. Поэтому его дефицита нельзя допускать, ведь тогда повышается риск развития дегенеративных болезней костей (артроза, остеопороза и др). Кроме того, витамин D важен для хорошего иммунитета.

Вырабатывается витамин D под воздействием лучей солнца. Но чтобы он был в норме, важно регулярно есть телячью печень, сыр, яйца, молоко и йогурты.

Витамин Е

Витамин Е - также очень важный компонент! Именно он мешает свободным радикалам приводить клетки к генетическим повреждениям. Это важно для профилактики рака. Кроме того, витамин Е важен для предотвращения болезней сердца, печени и почек.

Богаты витамином Е ростки пшеницы, печень, яйца, семечки и орешки, шпинат, авокадо, спаржа и растительное масло.

Витамин К

Очень важен этот витамин для крови. Он поддерживает нормальную свертываемость и кровоток. Предупреждает кальциноз в артериях, болезни сердца, атеросклероз. Организму витамин К помогает бороться с бактериями и вирусами.