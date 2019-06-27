Названы пять самых вредных продуктов для женщин

Существуют продукты, которые нельзя есть дамам, так как они несут угрозу их организму.

Жаренные в масле продукты. Обжаренные в масле продукты вредны любому человеку, а женщинам особенно. Такая еда не позволяет полноценно функционировать ЖКТ, способствует образованию целлюлита и высыпаниям на коже. Заменить жареные продукты можно грилем. На нем продукты подрумяниваются без добавления масла.

Белый хлеб и макароны. Это главнейшие враги женской красоты. Чрезмерное употребление белого хлеба и макаронных изделий вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой. Заменить эти продукты можно диетическими хлебцами, черным хлебом или изделиями из отрубей.

Маргарин. В этом продукте содержится много растительного жира, который имеет негативное свойство: он понижает «хороший» холестерин и повышает «плохой». Заменить маргарин следует сливочным маслом, правда, без фанатизма.

Белый рис. Многие считают рисовую кашу полезной из-за массы полезных веществ. Но не стоит забывать, что белый рис представляет собой что-то среднее между картофелем и макаронами: в нем много крахмала, а полезные витамины в достаточном количестве отсутствуют, так как белый рис является чистым углеводом. Заменить белый рис следует коричневым. В нем в несколько раз больше витамина В, минеральных веществ, питательных волокон и клетчатки.