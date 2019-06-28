Семь самых диких запретов для женщин в мире

Запрет на передвижение

Хотя в Индонезии мотоцикл и мотороллер являются главным средством передвижения, мужчин-законников в местечке Lhokseumawe это не остановило от того, чтобы запретить женщинам самостоятельную езду на этом виде транспорта. А чтобы осложнить женщинам существование еще сильнее, они заодно запретили женщинам, едущим пассажирками, во время езды держаться за водителя. А в Иране запретили женскую езду на велосипедах: она, как выяснилась, слишком возбуждает местных мужчин.

Запрет на выбор мужа

В Иране девочки в возрасте от девяти лет и старше не могут отказаться от брака, выбранного им родственниками-мужчинами. Кроме того, женщина в Иране не может быть владелицей собаки и ряда других домашних питомцев.

Запрет на открытое лицо

В ряде арабских стран женщины в публичных местах обязаны появляться с закрытым лицом. За исполнением этого и других подобных правил следит специальная полиция. Носить шляпки в этих государствах женщинам тоже не разрешается. Как и обтягивающую одежду, например купальники или леггинсы. Вообще список правил, регламентирующих женский внешний вид, очень длинен.

Запрет на работу

В России женщинам запрещено много видов работ, согласно постановлению правительства страны «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин» (2000 год). В перечне несколько сот позиций, в том числе «машинист электропоезда и его помощник». Считается, что таким образом правительство заботится о женском репродуктивном здоровье. А в Иране, например, заботятся о женской морали и запрещают женщинам работать в любых кафе. Предлог не важен.

Запрет на распоряжение своим телом

В штатах Алабама и Миссури (США) в этом году приняли законы, практически полностью запрещающие аборты. Теперь женщины в этих штатах не смогут избавиться от плода даже в том случае, если он появился в результате изнасилования, жертва — несовершеннолетняя, а насильник — ее родной отец или дядя. Новые законы вызвали возмущение в женской половине общества. К тому же оказалось, что принявшие их законодатели-республиканцы не имеют представления о женской физиологии. Одни из них считают, что «беременность в процессе изнасилования никогда не возникает», а другие — что внематочную беременность можно исправить, аккуратно «пересадив» плод внутрь матки.

Запрет на путешествия

В Иране и ряде других арабских стран женщина не может получить паспорт и выехать за границу без согласия своего опекуна-мужчины. Женщины и молодые девушки годами планируют побег, и у них есть только одна попытка. Недавно весь мир следил за судьбой сбежавшей из Саудовской Аравии 18-летней Рахаф Мохаммед аль-Кунун, попросившей убежища в Канаде. Неизвестно, скольким женщинам побег не удался.

Запрет на игрушки