Пять ужасных ошибок, которые портят брови

Вот уже сколько лет брови являются самой обсуждаемой частью лица. Каждые год появляются новые визуальные модели и визажисты, которые диктуют, как должны выглядеть волоски в этом году, сезоне или месяце. И ведь мы слепо следуем советам, чтобы оставаться в тренде. Многие из нас каждый день проводят какие-то манипуляции с бровями, даже не подозревая, что безнадежно портят «исходный материал». Наш эксперт рассказала, что надо делать, чтобы брови были идеальными и хорошо росли.

Татьяна Никонорова, броумейкер, основательница Nikonorova lash & brow hall:

— Чтобы изгиб бровей был красивым, многие девушки готовы на все. Порой их действия могут лишь навредить, поэтому я настоятельно рекомендую внимательнее относиться к своим бровям и ресницам и никогда не повторять ошибок, которые перечислены ниже.

1. Использование пинцета в домашних условиях

Потеряйте или забудьте надолго. Лучше потеряйте. Самостоятельная коррекция вам точно не поможет трансформировать брови ниточки в естественные и послушные густые линии. Достаточно раз в месяц посещать профессионала, который поможет вам и не травмирует естественную архитектуру бровей.

2. Использование ножниц

Крайне не рекомендую стричь брови самостоятельно. Почему ножницы – враг красивых бровей? Срез на окончании волоска ведет к утолщению структуры и интенсивному росту, а также к неправильному направлению роста.

3. Активная косметика

Конечно, плотный слой помадки или воска визуально придаст нужный рисунок бровей, но будет негативно сказываться на росте и стимулировании новых луковиц. Если вы отращиваете брови, я рекомендую использовать тени и гели, не утяжеляющие волоски.

4. Строгая симметрия

Сколько времени вы тратите каждый день на то, чтобы нарисовать абсолютно симметричные брови? Вопрос: зачем вы это делаете? Наше лицо сложное и неповторимое. Шаблонная работа не будет смотреться красиво. Любая прорисовка бровей должна быть естественной и гармоничной.

5. Слепое следование моде