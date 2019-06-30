Пляжное настроение, или Что взять с собой в поездку на море

Итак, что же взять с собой в поездку на море, чтобы долгожданный отпуск прошел незабываемо?

Одежда

Отдых — не самое лучшее время думать о собственных образах, тем более, когда хочется уже накинуть что-то легкое и просто отправиться бороздить просторы пляжа. Однако, дабы не сойти за безумную городскую, советуем все же основательно подходить к составлению расслабленных образов. Маст-хэвами вашего чемодана должны стать: комбинезон (абсолютный чемпион уже второго летнего сезона), укороченные шорты (здесь отлично подойдет правило: чем меньше, тем лучше) и, конечно, купальник. Предугадывая переменчивость погоды, рекомендуем прихватить с собой пару-другую рубашек (можно позаимствовать у своего парня). И не забудьте о платье: вечером оно вам точно пригодится. Отдайте предпочтение ярким насыщенным цветам и цветочным расцветкам, которые еще больше улучшат и без того хорошее отпускное настроение.

Обувь

Думаем, не стоит и говорить, что отпуск лучше провести на плоском ходу и отказаться от каблуков и шпилек как бы вы их ни любили. Шлепанцы, сабо на платформе, сандалии и босоножки — еще полгода назад дизайнеры постарались на славу и подготовили нас к летнему сезону. Обратите внимание на прозрачные детали и вставки и различные вариации декора — от бахромы до перьев.

Аксессуары