Пляжное настроение, или Что взять с собой в поездку на море

Лето — время, когда все ваши мысли занимает только одно: предстоящий отпуск. Если вы из тех счастливчиков, кто уже сейчас начинает паковать чемоданы в предвкушении заветного отдыха, наш материал придется как нельзя кстати, пишет Wday.
Итак, что же взять с собой в поездку на море, чтобы долгожданный отпуск прошел незабываемо?
Одежда
Отдых — не самое лучшее время думать о собственных образах, тем более, когда хочется уже накинуть что-то легкое и просто отправиться бороздить просторы пляжа. Однако, дабы не сойти за безумную городскую, советуем все же основательно подходить к составлению расслабленных образов. Маст-хэвами вашего чемодана должны стать: комбинезон (абсолютный чемпион уже второго летнего сезона), укороченные шорты (здесь отлично подойдет правило: чем меньше, тем лучше) и, конечно, купальник. Предугадывая переменчивость погоды, рекомендуем прихватить с собой пару-другую рубашек (можно позаимствовать у своего парня). И не забудьте о платье: вечером оно вам точно пригодится. Отдайте предпочтение ярким насыщенным цветам и цветочным расцветкам, которые еще больше улучшат и без того хорошее отпускное настроение.
Обувь
Думаем, не стоит и говорить, что отпуск лучше провести на плоском ходу и отказаться от каблуков и шпилек как бы вы их ни любили. Шлепанцы, сабо на платформе, сандалии и босоножки — еще полгода назад дизайнеры постарались на славу и подготовили нас к летнему сезону. Обратите внимание на прозрачные детали и вставки и различные вариации декора — от бахромы до перьев.
Аксессуары
Как только мы начинаем думать об отпуске, на ум сразу же приходят мысли о большой пляжной сумке, в которую можно будет уместить все самое необходимое! Так что, пакуя чемоданы, в первую очередь позаботьтесь о том, чтобы вместительная модель оказалась в правильном месте — вашем багаже. Не забудьте также взять и сумочку поменьше: модные соломенные варианты или трендовые авоськи впишутся в расслабленный стиль морского побережья. И, конечно, приятные мелочи в виде пары серег или браслетов, всегда найдут себе место даже в самом загруженном чемодане модницы.