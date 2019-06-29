Мороженое на завтрак полезно для мозга – японские ученые

Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в журнале Body and Soul, употребление мороженого на завтрак способствует вашему интеллектуальному развитию.

Да, вы не ослышались. Если вы будете завтракать этим холодным лакомством, вас ждут удивительные бонусы.

Исследование проводилось под руководством профессора Йошихико Кога из университета Керин в Токио. Половина участников эксперимента каждое утро съедала 3 столовых ложки мороженого. Вторая половина добровольцев завтракала привычным образом.

После завтрака все участники выполняли тесты на компьютере. Как оказалось, те добровольцы, которые завтракали мороженым, были более расслабленными. У них же отмечалась лучшая концентрация внимания и, соответственно, они могли намного быстрее обрабатывать получаемую информацию и выполнять тесты.

Профессор Кога говорит, что мороженое благотворно сказывается на концентрации внимания и улучшает работу мозга.

Кога является специалистом в области физиологии. Он провел серию клинических экспериментов, по итогам которых получил интересные результаты. Позднее он повторил исследование, используя холодную воду. Участникам исследования сразу после пробуждения предлагали выпить стакан холодной воды.

В этом случае также было отмечено улучшение концентрации внимания. Однако показатели были не настолько ярко выраженными, как в том случае, когда участники завтракали мороженым.

Конечно же, в мороженом, которое мы обожаем с детства, есть что-то особенное. Вполне возможно, что весь секрет заключается в нашем эмоциональном отклике на это лакомство.

Для того, чтобы определить преимущества ежедневного завтрака мороженым в долгосрочной перспективе, безусловно, необходимо проводить дополнительные исследования. А пока…