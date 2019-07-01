Пять его положительных качеств, которые очень бесят!

Идеального не существует. И если тебе кажется, что у мужчины нет никаких минусов, что он и есть тот самый рыцарь на белом коне, – беги от него и не оглядывайся, потому что в этом случае минусом является он сам, считает журнал «Лиза»!
У каждой из нас есть свой уникальный «райдер», список требований, к потенциальному партнеру. Мужчина должен быть щедрым, умным, веселым ну и далее по списку. Ты обращаешь внимание на положительные черты, радуешься, если их много, и ставишь парню плюсики в рейтинге. Подожди! Некоторые несомненные плюсы со временем начинают жутко бесить.
1. Доброта и ласка
Добрые люди прекрасны до тех пор, пока не начинают доходить до слащавости. Он может бесконечно долго восхищаться тобой, делать комплименты и организовывать сюрпризы. Он спокойно относится к твоим выходкам и никогда не конфликтует с тобой. Идеально? Да, до тех пор, пока вы не столкнетесь с необходимостью принять волевое решение или урегулировать реальный конфликт. Решение ты будешь принимать сама.
А от конфликта он мягко откажется, ведь ругаться с кем-то он не умеет и не приспособлен. Да и зачем, когда ты и сама со всем прекрасно справляешься? Решай, кто тебе нужен для отношений: мужчина или ангелочек?
Как определить: называет тебя «пусечкой», «заинькой», «сладенькой» даже когда это неуместно; пытается свести на нет все конфликты и выяснения отношений.
2. Щедрость
Ты любишь получать подарки, а твой избранник любит их дарить. Он всегда щедр, внимательно подмечает, что тебя может порадовать. Сначала тебе все нравится, но потом ты не понимаешь, почему он всегда больше всех скидывается на подарок начальнику. Потом у вас дома на твоем туалетном столике месяц стоит телевизор, купленный в подарок от коллектива охраннику, уходящему на пенсию.
После очередных посиделок с друзьями в ресторане он в порыве щедрости заплатил за всех, в итоге вы вынуждены неделю жить на капусте и макаронах! В итоге ты начинаешь подозревать, что скупость — одно их самых прекрасных качеств человека.
Как определить: дарит неоправданно дорогие подарки; оплачивает полный счет в ресторане, даже если вы сидели большой компанией; не всегда рассчитывает финансовые возможности.
3. Прямолинейность
Ты не терпишь намеки, поэтому и полюбила своего мужчину за прямолинейность. Ты думаешь, что он поможет тебе стать лучше, ведь в случае чего он и про новогоднее обещание ходить в спортивный зал напомнит и открыто скажет, если платье не идет. Но что делать, если на работу над собой в данный момент просто нет времени, да и то платье у тебя было любимое? Останется только терпеть и слушать его замечания, которые со временем начнут все больше и больше бесить.
Как определить: старается быть объективным всегда и во всем; не понимает намеки и не чувствует твое настроение; может говорить обидные вещи, совершенно не осознавая этого.
4. Откровенность
Откровенность в отношениях — это то, что помогает избегать недопонимания. Однако если твой мужчина имеет проблемы с самооценкой или обделен чувством такта, откровенность с его стороны может трансформироваться в банальное желание высказаться. Единственное, что может тебя спасти — наличие у него дара рассказчика и самоиронии. В противном случае, тебя ждут очень долгие задушевные истории о трудном детстве, коварстве бывших и подлости коллег.
Как определить: любит рассказывать истории и байки; живет прошлым; может казаться романтиком, но на деле оказывается занудой.
5. Чувство собственного достоинства
Чувство собственного достоинства и уверенности в себе настолько условно граничит с эгоизмом и заносчивостью, что порой отличить одно от другого просто невозможно. Поэтому, если твоего избранника нельзя назвать тряпкой, не спеши радоваться и посмотри, например, как он относится к работе по дому. Если он четко делит обязанности на мужские и женские — дело табак! Кроме того, вероятно, его самоуважение настолько велико, что по достоинству уважать кого-то еще ему будет трудно.
Как определить: есть ряд «табу» в общении с ним; склонен к сексизму; носится со своим раздутым эго.
В порыве влюбленности нам свойственно видеть в избраннике хорошее, но иногда стоит снимать розовые очки и трезво смотреть на ситуацию. Все хорошее, возведенное в абсолют — плохо. Спроси себя, что ты будешь делать, если после очередного жеста доброй воли у тебя возникнет чувство разочарования и раздражения.