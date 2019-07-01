Пять его положительных качеств, которые очень бесят!

У каждой из нас есть свой уникальный «райдер», список требований, к потенциальному партнеру. Мужчина должен быть щедрым, умным, веселым ну и далее по списку. Ты обращаешь внимание на положительные черты, радуешься, если их много, и ставишь парню плюсики в рейтинге. Подожди! Некоторые несомненные плюсы со временем начинают жутко бесить.

1. Доброта и ласка

Добрые люди прекрасны до тех пор, пока не начинают доходить до слащавости. Он может бесконечно долго восхищаться тобой, делать комплименты и организовывать сюрпризы. Он спокойно относится к твоим выходкам и никогда не конфликтует с тобой. Идеально? Да, до тех пор, пока вы не столкнетесь с необходимостью принять волевое решение или урегулировать реальный конфликт. Решение ты будешь принимать сама.

А от конфликта он мягко откажется, ведь ругаться с кем-то он не умеет и не приспособлен. Да и зачем, когда ты и сама со всем прекрасно справляешься? Решай, кто тебе нужен для отношений: мужчина или ангелочек?

Как определить: называет тебя «пусечкой», «заинькой», «сладенькой» даже когда это неуместно; пытается свести на нет все конфликты и выяснения отношений.

2. Щедрость

Ты любишь получать подарки, а твой избранник любит их дарить. Он всегда щедр, внимательно подмечает, что тебя может порадовать. Сначала тебе все нравится, но потом ты не понимаешь, почему он всегда больше всех скидывается на подарок начальнику. Потом у вас дома на твоем туалетном столике месяц стоит телевизор, купленный в подарок от коллектива охраннику, уходящему на пенсию.