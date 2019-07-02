Порадуй мужа: вот как просто приготовить кабачковый торт с сыром
Кабачковый торт – отличная холодная закуска, которая особенно популярна летом. В начинку можно добавить кусочки помидоров, измельченный болгарский перец или жареные грибы, а вместо майонеза взять сметану, кремообразный творог или натуральный йогурт.
Торт из кабачков с сыром и вареными яйцами
Ингредиенты:
- 3 средних кабачка
- 3 яйца
- 5-6 ст.л. муки
- 1 ч.л. соли без горки
- 200 г тертого сыра
- 150 г майонеза
- 2-3 дольки чеснока
- растительное масло
- 2 вареных яйца
- зелень петрушки
- помидоры черри
Рецепт приготовления:
Кабачки помыть и натереть на средней терке. Посолить и оставить на 15 минут. Хорошо отжать выделившийся сок. Добавить яйца и муку, тщательно перемешать.
Разогреть сковороду, смазанную маслом. Выложить часть кабачковой смеси и разровнять ложкой. Обжарить сначала с одной стороны, затем аккуратно перевернуть и подрумянить с другой. Переложить кабачковый блин на тарелку. Повторить с оставшимся тестом.
Смешать майонез с пропущенным через пресс чесноком и мелко порубленной петрушкой. Смазать коржи майонезом и посыпать тертым сыром. Собрать кабачковый торт.
Верх украсить натертыми вареными яйцами, помидорами черри и листиками петрушки. Перед подачей охладить.