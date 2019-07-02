Порадуй мужа: вот как просто приготовить кабачковый торт с сыром

Торт из кабачков с сыром и вареными яйцами

Ингредиенты:

3 средних кабачка

3 яйца

5-6 ст.л. муки

1 ч.л. соли без горки

200 г тертого сыра

150 г майонеза

2-3 дольки чеснока

растительное масло

2 вареных яйца

зелень петрушки

помидоры черри

Рецепт приготовления:

Кабачки помыть и натереть на средней терке. Посолить и оставить на 15 минут. Хорошо отжать выделившийся сок. Добавить яйца и муку, тщательно перемешать.

Разогреть сковороду, смазанную маслом. Выложить часть кабачковой смеси и разровнять ложкой. Обжарить сначала с одной стороны, затем аккуратно перевернуть и подрумянить с другой. Переложить кабачковый блин на тарелку. Повторить с оставшимся тестом.

Смешать майонез с пропущенным через пресс чесноком и мелко порубленной петрушкой. Смазать коржи майонезом и посыпать тертым сыром. Собрать кабачковый торт.

Верх украсить натертыми вареными яйцами, помидорами черри и листиками петрушки. Перед подачей охладить.