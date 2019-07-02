Вт, 2.07.2019
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Порадуй мужа: вот как просто приготовить кабачковый торт с сыром
Пошаговый рецепт!

Кабачковый торт с сыром.

ФОТО: Swetlana Wall / PantherMedia / Swetlana Wall

Кабачковый торт – отличная холодная закуска, которая особенно популярна летом. В начинку можно добавить кусочки помидоров, измельченный болгарский перец или жареные грибы, а вместо майонеза взять сметану, кремообразный творог или натуральный йогурт. 

Торт из кабачков с сыром и вареными яйцами

Ингредиенты:

  • 3 средних кабачка
  • 3 яйца
  • 5-6 ст.л. муки
  • 1 ч.л. соли без горки
  • 200 г тертого сыра
  • 150 г майонеза
  • 2-3 дольки чеснока
  • растительное масло
  • 2 вареных яйца
  • зелень петрушки
  • помидоры черри

Рецепт приготовления:

Кабачки помыть и натереть на средней терке. Посолить и оставить на 15 минут. Хорошо отжать выделившийся сок. Добавить яйца и муку, тщательно перемешать.

Разогреть сковороду, смазанную маслом. Выложить часть кабачковой смеси и разровнять ложкой. Обжарить сначала с одной стороны, затем аккуратно перевернуть и подрумянить с другой. Переложить кабачковый блин на тарелку. Повторить с оставшимся тестом.

Смешать майонез с пропущенным через пресс чесноком и мелко порубленной петрушкой. Смазать коржи майонезом и посыпать тертым сыром. Собрать кабачковый торт.

Верх украсить натертыми вареными яйцами, помидорами черри и листиками петрушки. Перед подачей охладить. 

Приятного аппетита!

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