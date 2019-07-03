Ср, 3.07.2019
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Панна котта с ягодным соусом: пошаговый рецепт

Панна котта с ягодным соусом

ФОТО: Luca Santilli / PantherMedia / Luca Santilli

Как правильно приготовить панна котту, читайте в нашей статье!

Воздушная панна котта – один из самых популярных десертов итальянской кухни. Он представляет собой нежное сливочное желе с топпингом. Чаще всего это ягодный соус, но панна котту подают вместе с шоколадом, желе и самыми разным фруктами.

Ингредиенты:

  • 2 1/3 стакана сливок жирностью 10%
  • 1 ст. л. желатина в гранулах
  • 2 стакана молока
  • 100 г сахарной пудры
  • Для соуса:
  • 250 г замороженных ягод
  • 1,5 стакана сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • Мята – для декора

Рецепт приготовления:

Насыпать желатин в миску и влить туда же 1/3 стакана холодных сливок. После этого оставить смесь до ее полного набухания. 

Оставшиеся сливки смешать в сотейнике с молоком и сахарной пудрой и довести жидкость до кипения. Снять с огня и слегка охладить, а затем добавить набухший желатин, размешивая венчиком до его полного растворения.

Перелить смесь в форму, чтобы остудить растворенный желатин до комнатной температуры. Можно приготовить панна котту порционно – для этого сливочную массу нужно разлить в маленькие формочки. Затем накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 5-6 часов.

Чтобы приготовить ягодный соус, налить в сотейник 1 стакан воды, добавить сахар и ваниль. Довести жидкость до кипения, уменьшить огонь и варить около 10 минут. Добавить в сироп размороженные ягоды, аккуратно перемешать и накрыть крышкой. Полученный соус оставить остывать.

Форму с десертом перевернуть на тарелку и накрыть горячим полотенцем. Через 1-2 минуты десерт осядет на тарелку и тогда форму можно будет снять. 

Перед подачей на стол полейте панна котту ягодным соусом и украсить листиками свежей мяты.

Приятного аппетита!

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