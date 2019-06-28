Как ухаживать за кожей в жару: шесть советов

Замени тональное средство праймером

Как правило, во время жары хочется свести количество декоративки к минимуму. Если у тебя нет серьезных проблем с кожей и нет желания что-то сильно маскировать, возьми пудру или праймер — база под макияж, как правило, выравнивает и увлажняет кожу, но при этом не имеет эффекта маски.

Умывайся витамином С

На жаре поры расширяются, так что уличная грязь сильнее впитывается в кожу, что может вызвать воспаления. Не надо, конечно, выжимать на себя лимон, но вполне можно взять гель или пенку с витамином С или лимонной кислотой в составе и умыться вечером. Они отлично справляются с задачей, правда, во время умывания может появляться ощущение стянутости.

Чтобы успокоить кожу, воспользуйся тоником, чтобы восстановить pH-баланс кожи, а затем увлажни ее средством на основе алоэ, огурца или гиалуроновой кислоты. Кстати, умываться лучше водой комнатной температуры, слишком холодная или горячая вода сильно сушит кожу (а такой «эффект» ты уже получишь от окружающей среды).

Используй маски с глиной

Если не можешь разобраться в огромном ассортименте современных масок, выбирай ту, что с глиной. Это тоже отличный метод «вытянуть» из кожи (особенно жирной и проблемной) все ненужное. А после обязательно используй увлажняющий крем. Ты ведь в курсе, что и летом важно давать коже влагу?

Сведи количество средств к минимуму

В жаркое время определенно не стоит перегружать бьюти-рутину средствами. Разрешаем оставить гель или пенку для умывания, матирующие лосьоны, легкие флюиды для лица и области вокруг глаз, ночной неплотный крем.

Даже если ты остаешься на лето в городе, лучше использовать средства с солнцезащитными факторами. Используй кремы и флюиды с SPF 30 и выше,

- Астрид Овеян, косметолог

Бери с собой термальную воду

В жару всегда с собой бери видеокамеру термальную воду. Дело в том, что из-за холодного воздуха кондиционеров, усиленно работающих в офисе и дома, мы сушим кожу. Если периодически не увлажнять ее, то на улице, где уже солнце высушивает кожу, сальные железы начнут усиленно работать (пытаясь таким образом восполнить недостающий объем влаги), что впоследствии приведет к угрям, акне и даже возникновению морщинок.

Для макияжа в зной я бы не советовал брать много средств. Праймера, туши и кремовой помады (она же легко заменит румяна) вполне достаточно,

- Евгений Трефилов, стилист, владелец салона красоты Volifert Studio

Носи солнцезащитные очки