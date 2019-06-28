Шесть свадебных дел, о которых пожалеет каждая невеста: учись на чужих ошибках

Что не наняли организатора свадьбы

Профессиональный организатор стоил дорого. На эти деньги будущие супруги могли бы фонтан с шампанским заказать, причем наполненный не каким-нибудь «Советским», а вполне себе «Вдовой Клико», пишет Lady.mail.ru.

Поэтому молодые решили сэкономить и самостоятельно уладить все подготовительные вопросы. Но когда за два дня до свадьбы тамада ушел в запой, звукорежиссер уехал на гастроли, а менеджер ресторана сообщил, что торжество нужно закончить до 21:00, у невесты закралось подозрение, что не зря всю эту работу выполняет специально обученный человек.

Вывод: раз уж родственники настаивают на масштабном торжестве, лучше поручить его организацию специалистам.

Что пригласили тех, кого надо, а не тех, кого хотелось

Хотелось позвать родителей и пару близких друзей, а пришлось приглашать двоюродную тетю с семьей, деверя с женой, свояченицу и еще Бог знает кого. Иначе обидятся!

Все эти люди впервые встретились на вашей свадьбе. Все эти люди — разные. Каждый — со своими взглядами на то, как должно выглядеть веселье. И вот спустя пару часов и нескольких шотов алкоголя престарелый двоюродный дед пытался показать мастер-класс по ретротанцам свояченице невесты, которая вовсю флиртовала с деверем. Скандал, драка, поломанные стулья, разбитая посуда, рыдающая невеста.

Вывод: лучше пусть неприглашенные гости до конца жизни на вас обижаются и не пишут писем, чем превратят самый важный день вашей жизни в балаган.

Что сэкономили на фотографе

Сестра мужа сказала, что у нее есть «зеркалка». И она весь день готова снимать жениха, невесту: вместе, по отдельности, с гостями и без, на фоне заката и городских достопримечательностей, поедающих салат и разрезающих свадебный торт.

Поверили. У ЗАГСа выяснилось, что в фотоаппарате сел аккумулятор, поэтому церемонию снимали на смартфон. В ресторане нашлась розетка, но оказалось недостаточно хорошее освещение, поэтому из-за вспышки у молодоженов и гостей получились ярко-красные глаза. Прямо перед подачей десерта сестра мужа расплакалась от нервного напряжения и усталости и сообщила, что ничего снимать больше не будет.

Вывод: если хочется, чтобы дорогие сердцу моменты были запечатлены красиво и трогательно, пригласи профессионального фотографа. А лучше — двух.

Что измучила себя диетами

Каждая порядочная невеста готовится к свадьбе за несколько месяцев. В том числе — соблюдает диету, чтобы в день торжества выглядеть как минимум раза в два худее, чем она есть на самом деле.

И все эти месяцы она концентрируется на мысли: «Я некрасивая. Я толстая, я недостаточно хороша». А не на том, насколько счастлива, что встретила мужчину, который ее любит, ценит и уважает.