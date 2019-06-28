Шесть свадебных дел, о которых пожалеет каждая невеста: учись на чужих ошибках

О чем бывшие невесты жалеют, листая свадебный альбом и вспоминая один из самых светлых дней своей жизни? Прочитай этот текст и узнаешь.
Что не наняли организатора свадьбы
Профессиональный организатор стоил дорого. На эти деньги будущие супруги могли бы фонтан с шампанским заказать, причем наполненный не каким-нибудь «Советским», а вполне себе «Вдовой Клико», пишет Lady.mail.ru.
Поэтому молодые решили сэкономить и самостоятельно уладить все подготовительные вопросы. Но когда за два дня до свадьбы тамада ушел в запой, звукорежиссер уехал на гастроли, а менеджер ресторана сообщил, что торжество нужно закончить до 21:00, у невесты закралось подозрение, что не зря всю эту работу выполняет специально обученный человек.
Вывод: раз уж родственники настаивают на масштабном торжестве, лучше поручить его организацию специалистам.
Что пригласили тех, кого надо, а не тех, кого хотелось
Хотелось позвать родителей и пару близких друзей, а пришлось приглашать двоюродную тетю с семьей, деверя с женой, свояченицу и еще Бог знает кого. Иначе обидятся!
Все эти люди впервые встретились на вашей свадьбе. Все эти люди — разные. Каждый — со своими взглядами на то, как должно выглядеть веселье. И вот спустя пару часов и нескольких шотов алкоголя престарелый двоюродный дед пытался показать мастер-класс по ретротанцам свояченице невесты, которая вовсю флиртовала с деверем. Скандал, драка, поломанные стулья, разбитая посуда, рыдающая невеста.
Вывод: лучше пусть неприглашенные гости до конца жизни на вас обижаются и не пишут писем, чем превратят самый важный день вашей жизни в балаган.
Что сэкономили на фотографе
Сестра мужа сказала, что у нее есть «зеркалка». И она весь день готова снимать жениха, невесту: вместе, по отдельности, с гостями и без, на фоне заката и городских достопримечательностей, поедающих салат и разрезающих свадебный торт.
Поверили. У ЗАГСа выяснилось, что в фотоаппарате сел аккумулятор, поэтому церемонию снимали на смартфон. В ресторане нашлась розетка, но оказалось недостаточно хорошее освещение, поэтому из-за вспышки у молодоженов и гостей получились ярко-красные глаза. Прямо перед подачей десерта сестра мужа расплакалась от нервного напряжения и усталости и сообщила, что ничего снимать больше не будет.
Вывод: если хочется, чтобы дорогие сердцу моменты были запечатлены красиво и трогательно, пригласи профессионального фотографа. А лучше — двух.
Что измучила себя диетами
Каждая порядочная невеста готовится к свадьбе за несколько месяцев. В том числе — соблюдает диету, чтобы в день торжества выглядеть как минимум раза в два худее, чем она есть на самом деле.
И все эти месяцы она концентрируется на мысли: «Я некрасивая. Я толстая, я недостаточно хороша». А не на том, насколько счастлива, что встретила мужчину, который ее любит, ценит и уважает.
В день свадьбы порядочная невеста вместо того чтобы наслаждаться праздником, постоянно переживает, хорошо ли получилась на фотографиях, и корит себя за то, что не смогла похудеть еще больше.
Вывод: лучше купить платье по размеру и наслаждаться днем любви и счастья — эмоции запомнятся на всю жизнь. А фотографии — дело третье.
Что разрешили родителям принимать ответственные решения
Мама невесты с отчаянным энтузиазмом начала выбирать дату свадьбы, учитывая карты Таро и лунные дни. Показания гороскопов и карт Таро не сходились, невеста волновалась, жених в сердцах кричал, что будущая теща забивает его будущей жене голову всякими глупостями.
Будущий тесть вступался за дочь и упрекал будущего зятя в том, что он прямо сейчас должен делать свою будущую жену счастливой, а не кричать на нее. Благодаря нумерологии удалось прийти к компромиссу, но отношения зятя и тестя были испорчены навсегда.
Вывод: если родственники хотят помогать, делегируй им конкретные небольшие дела, а все важные решения принимай сама.
Что не расстались, пока планировали свадьбу
Он хотел свадьбу байкеров под открытым небом, гостей на мотоциклах и невесту в коротком платье и белых сапожках. Она хотела микроавтобус для родни, лимузин для молодоженов и платье с кринолином для себя.
Спорили до пены у рта, перешли на личности, но нашли компромисс. На ресторан денег не хватило, друзьям-байкерам пришлось прийти пешком, дешевая тамада заставляла всех прыгать в мешке.
Перетерпели собственную свадьбу, стиснув зубы. Спустя полгода развелись.
Вывод: если в процессе планирования свадьбы вы не смогли найти компромисс, откуда уверенность, что семейная жизнь сложится хорошо?