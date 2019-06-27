Кети Топурия объяснила, почему ест мучное и не поправляется

Стройной и подтянутой фигуре 32-летней Кети Топурии многие завидуют. Певица призналась, что позволяет себе есть всё, что захочет, и при этом ее вес не увеличивается.
Солистка группы «А'Студио» стала гостьей вечернего шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио». В ходе беседы речь зашла о том, как питается артистка и следит за своей формой. Кети заявила, что любит мучное и другую «неправильную» еду, однако совсем от нее не поправляется, пишет Cosmo.
«Я с детства люблю мучное. Неправильное питание — мой конек. При этом я не поправляюсь. Могу, конечно, набрать пару-тройку килограммов, но они очень быстро уходят. Скажу, что вес в 55 килограммов — это мой потолок. Могу встать и в три часа ночи съесть бургер. Люблю стейки. Обожаю хачапури по‑аджарски с колой», — поделилась Топурия.
По словам артистки, она не «заедает» стресс и не поправляется на отдыхе, так как много плавает.