Кети Топурия объяснила, почему ест мучное и не поправляется

«Я с детства люблю мучное. Неправильное питание — мой конек. При этом я не поправляюсь. Могу, конечно, набрать пару-тройку килограммов, но они очень быстро уходят. Скажу, что вес в 55 килограммов — это мой потолок. Могу встать и в три часа ночи съесть бургер. Люблю стейки. Обожаю хачапури по‑аджарски с колой», — поделилась Топурия.