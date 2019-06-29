Сколько времени нужно, чтобы забеременеть? Вот что говорят врачи
Пары, мечтающие о ребёнке, наверное, наслышаны о двух крайностях: кто-то беременеет с первой попытки, а кто-то годами не может зачать ребёнка, пишет Лифтер.
Действительно, у каждой пары беременность протекает по-разному. Но сколько времени обычно нужно, чтобы забеременеть?
Общее правило такое: каждый месяц, когда вы занимаетесь сексом в фертильные дни, существует вероятность зачатия 15–20%.
Но шансы забеременеть зависят от множества факторов, и важнейший из них — это возраст.
Как возраст влияет на вероятность зачатия:
По мере старения женщины вероятность зачать ребёнка снижается с каждым циклом. Статистика американских репродуктивных центров свидетельствует:
Если вам 20–24 года — вероятность зачатия в течение года составляет 86%.
Если вам 25–29 лет — вероятность зачатия в течение года составляет 78%.
Если вам 30–34 года — вероятность зачатия в течение года составляет 63%.
Если вам 35–39 лет — вероятность зачатия в течение года составляет 52%.
Однако другие исследования дают более высокие проценты. В 2003 году учёные пришли к выводу:
«В целом около 80% пар без очевидных репродуктивных нарушений, активно старающиеся зачать, добиваются беременности в течение 6 месяцев».
Все эти цифры можно использовать как общее руководство, но надо помнить, что чётких правил и одинаковых для всех временных рамок не существует. Разные врачи назовут вам немного разную статистику.
Как скорее забеременеть:
К счастью, вероятность зачатия можно повысить.
Во-первых, научитесь правильно рассчитывать период овуляции и фертильные дни. Во-вторых, здоровый образ жизни улучшает репродуктивную функцию (и у мужчин, и у женщин). Бросьте курить, пейте поменьше и следите за весом.
В каком случае следует обращаться к врачу?
Вы всегда можете задать все интересующие вас вопросы гинекологу. Обращаться к специалисту-репродуктологу следует в таких случаях:
Если вы моложе 35 лет и уже год не можете забеременеть.
Если вам от 35 до 39 лет и вы уже 6 месяцев не можете забеременеть.
Если вам 40 или больше и вы уже 3 месяца не можете забеременеть.
Следует обратиться к специалисту ранее, если у вас эндометриоз, нерегулярные менструальные циклы, воспалительные заболевания тазовых органов, а также если у вас было два или более выкидышей.
А вы знали об этих цифрах?