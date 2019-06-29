Сколько времени нужно, чтобы забеременеть? Вот что говорят врачи

Действительно, у каждой пары беременность протекает по-разному. Но сколько времени обычно нужно, чтобы забеременеть?

Общее правило такое: каждый месяц, когда вы занимаетесь сексом в фертильные дни, существует вероятность зачатия 15–20%.

Но шансы забеременеть зависят от множества факторов, и важнейший из них — это возраст.

Как возраст влияет на вероятность зачатия:

По мере старения женщины вероятность зачать ребёнка снижается с каждым циклом. Статистика американских репродуктивных центров свидетельствует:

Если вам 20–24 года — вероятность зачатия в течение года составляет 86%.

Если вам 25–29 лет — вероятность зачатия в течение года составляет 78%.

Если вам 30–34 года — вероятность зачатия в течение года составляет 63%.

Если вам 35–39 лет — вероятность зачатия в течение года составляет 52%.

Однако другие исследования дают более высокие проценты. В 2003 году учёные пришли к выводу:

«В целом около 80% пар без очевидных репродуктивных нарушений, активно старающиеся зачать, добиваются беременности в течение 6 месяцев».

Все эти цифры можно использовать как общее руководство, но надо помнить, что чётких правил и одинаковых для всех временных рамок не существует. Разные врачи назовут вам немного разную статистику.

Как скорее забеременеть:

К счастью, вероятность зачатия можно повысить.

Во-первых, научитесь правильно рассчитывать период овуляции и фертильные дни. Во-вторых, здоровый образ жизни улучшает репродуктивную функцию (и у мужчин, и у женщин). Бросьте курить, пейте поменьше и следите за весом.

В каком случае следует обращаться к врачу?

Вы всегда можете задать все интересующие вас вопросы гинекологу. Обращаться к специалисту-репродуктологу следует в таких случаях:

Если вы моложе 35 лет и уже год не можете забеременеть.

Если вам от 35 до 39 лет и вы уже 6 месяцев не можете забеременеть.

Если вам 40 или больше и вы уже 3 месяца не можете забеременеть.

Следует обратиться к специалисту ранее, если у вас эндометриоз, нерегулярные менструальные циклы, воспалительные заболевания тазовых органов, а также если у вас было два или более выкидышей.