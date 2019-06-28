В сети обсуждают очередной поцелуй Дэвида Бекхэма и его 7-летней дочери Харпер

44-летний Дэвид Бекхэм уже не раз сталкивался с нападками хейтеров за публичные поцелуи со своей семилетней дочерью Харпер. Но футболист в этом своем проявлении нежности не видит ничего плохого и продолжает целовать дочь у всех на глазах. Вот и вчера бывший игрок сборной Англии снова заставил общественность заговорить о себе, пишет Сплетник.
Вместе с Харпер он посетил матч чемпионата мира по футболу среди женщин между сборными Англии и Норвегии, который состоялся во французском городе Гавре. Фотографы, заметившие Бекхэмов среди гостей, разумеется, тут же направили на них свои вспышки — снимков Дэвида и Харпер, пожалуй, было сделано не меньше, чем кадров с самой игры. Так, им удалось запечатлеть и момент поцелуя спортсмена и его дочери.
Впрочем, стоит отметить, что на этот раз интернет-пользователи в большинстве своем встали на сторону Бекхэма и не только не осудили его, а, наоборот, поддержали.
Он так любит свою дочь! Считаю, что как можно больше мужчин должны быть нежнее со своими детьми.
Мне 68 лет, и я все еще целую свою дочь в губы. Не вижу в этом никакой проблемы.
Какой прекрасный, чистый, сладкий поцелуй с дочерью! Нет ничего более чистого и красивого, чем любовь родителей к своим детям,
— пишут они.
Сам Бекхэм говорил, что нежен со всеми своими детьми и целует их всех, кроме старшего сына, 19-летнего Бруклина.
Это может смутить его и показаться немного странным. Я очень ласков со своими детьми. Так было принято и в моей семье, и в семье Виктории. Именно поэтому мы точно так же ведем себя со своими детьми,
— отвечал Дэвид на критику.
И, кстати, английские футболистки вчера одержали победу над своими соперницами из Норвегии — стадион Дэвид и Харпер покидали в прекрасном настроении.