Елена Ханга на встрече с поклонниками в Таллинне: «Я бы застрелилась делать в Эстонии передачу «Про это»

- А что ощущаете, когда приезжаете в Африку?

- В юности я жила в Москве и была практически единственной черной. Нас таких было действительно мало, и мы все время повторяли: надо вернуться на родину в Африку. Многие вышли замуж и уехали. И я себе твердила, что тоже поеду в Африку. Певица Людмила Рюмина всегда говорила: «Девочка, когда тебе плохо, ты прикоснись к березе - и почувствуешь, как энергия пошла». Я прикасалась к березе – ничего. Думаю, надо прикоснуться к пальме. Поехала в Африку. Вот пальма, вот баобаб: прикоснусь - и польется силушка по телу. Ничего подобного.

Я думаю, секрет в культурном коде. Меня папа никогда не воспитывал, поэтому, попав в Африку, особых эмоций я не испытала. Конечно, мама рассказывала про Африку, книжки читала, но это не то, что ты впитываешь с молоком. В Нью-Йорке я впервые пришла в черную церковь и заплакала, услышав госпел. Просто оборвалось все внутри. Я поняла: это мое.

- Сегодня психологи твердят, что надо любить себя и будешь счастливой. Вы любите?

- Да ну, это все разговоры в пользу бедных. Одна моя подруга так себя любит, что даже смешно. Ее любимые выражения - «мы лучше всех», «мы самые красивые». Меня это раздражает. Может, кому-то и помогают такие слова. Я всю жизнь была гадким утенком и могла себе тысячу раз говорить, что я самая красивая, но все разрушалось реальностью. Помню, в 18 лет я решила подрумяниться. Пришла на вечеринку, и моя подруга со словами «Лен, ты испачкалась» стерла с моих щек румяна. Она даже не поняла, что я пыталась себя сделать краше.

Подруга была самой красивой девочкой в университете. И представляете меня на ее фоне, да? Если ко мне кто-нибудь подходил, то только спросить телефон Маринки или узнать, сколько времени. Зачем мне было обманывать себя?

- А сейчас?

- Сейчас есть уверенность в себе. И очень важно, чтобы тебя кто-то любил. У меня тогда появилась уверенность, когда появился первый парень в университете. Вася такой был, который говорил: «Какая ты у меня страшненькая!» Но с любовью. И ему все говорили: «Где твоя Бониэмочка?» И тоже по-доброму. Вася меня всегда защищал. И глядя на то, как он ко мне относится, другие стали тоже относиться лучше.

И я постепенно понимала, что красивые женщины - не те, которые от природы красивые, а те, которые живут в гармонии с собой. Ведь есть очень много красивых и глубоко несчастных по разным причинам женщин. Красота – не гарантия и не синоним счастья. Важно, чтобы тот, кто тебя любит, считал тебя красивой. Посмотрите на Чурикову и Панфилова и вспомните, какой она была! Ой, мама. А он любит всю жизнь только ее и снимает только ее. Она шикарно выглядит, в ней столько красоты и уверенности лишь по одной причине – потому что она любима.

- В этом и есть женское счастье?

- Думаю, да. Красота в глазах смотрящего. И самой любить тоже надо.

- Что важнее?