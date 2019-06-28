Елена Ханга на встрече с поклонниками в Таллинне: «Я бы застрелилась делать в Эстонии передачу «Про это»
27 июня в Таллинне прошла творческая встреча известной российской телеведущей Елены Ханги с поклонниками. Елена хорошо знакома нам по культовой передаче середины 90-х «Про это» (конечно, про секс) и не менее популярного ток-шоу начала 2000-х «Принцип Домино». Осенью на телеканале ETV+ начнется цикл ток-шоу под названием «Своя правда», соведущими которых станут две Елены: наша Елена Поверина и российская Елена Ханга. Добавим, что ведущей этой душевной встречи Елены Ханги с почитателями ее таланта, тоже была Елена Поверина.
Как же удалось заполучить звезду такого уровня на наше телевидение? По словам Елены Ханги, дело было так: «Моя дочка любит играть в теннис. И в прошлом году играла в Таллинне. Но быстро проиграла, а обратные билеты у нас были куплены так, что уезжать только через несколько дней. И я в ужасе звоню мужу в Москву, говорю, что сидеть в дождь в номере отеля - скука, и прошу придумать что-нибудь. Через какое-то время мне звонит женщина, представляется Еленой и приглашает в хороший ресторан. Я соглашаюсь. И за столом возникает идея пригласить меня в качестве телеведущей в Таллинн. Я не поверила в реальность происходящего, потому что в Москве вот так в ресторане договориться о работе просто невозможно. Но через неделю позвонила Лена Поверина и сказала, что все в порядке, я буду соведущей ток-шоу. И вот я здесь».
Елена Ханга также ответила на многочисленные вопросы гостей. Например, говоря о своем отношении к нашей стране, она рассказала, что ее первой любовью был эстонец. «Я в школьные годы играла в теннис, и мы часто приезжали в Тарту на сборы. Первым делом бежали покупать лимонад "Келлуке". Там я впервые в жизни влюбилась. В девять лет. Мальчик был эстонцем».
Елена, как выяснилось, готовить любит, но не умеет. В ее семье готовкой всегда занимались гувернантки. Но дома Ханга держит большую коллекцию кулинарных книг. Рецептом омлета с яблоками телеведущая поделилась на встрече. Он простой: берете кисловатые яблоки, очищаете от кожицы, нарезаете, бросаете на сковородку. Взбиваете яйца, майонез, молоко и кукурузные хлопья, выливаете на сковородку. Поджариваете одну сторону, переворачиваете. Как говорит Ханга, получается очень калорийно и очень вкусно.
Ханга немного познакомилась с ментальностью русскоговорящих жителей Эстонии, отметила, что русские здесь очень отличаются от русских в Москве. Прежде всего, своей закрытостью. «Я бы застрелилась делать в Эстонии передачу «Про это», - резюмировала российская телеведущая.
После творческой встречи Елена Ханга дала интервью порталу Krasotka.ee.
- Отличается ли Елена Ханга из программы «Про это» от сегодняшней?
- Сложный философский вопрос. Сколько лет прошло с 96-го года, сколько воды утекло! Жизненный опыт появился, меня труднее удивить.
- Тема секса должна быть табуированной или следует говорить о сексе открыто - в СМИ, на телевидении, в интернете?
- Ни секунды не сомневаюсь, что о сексе нужно говорить. В первую очередь с подростками. В СССР секса не было, интернета не было, максимум, что о сексе люди читали - это романы Мопассана. Я помню, когда я стала вести «Про это», то скрыла это от своей мамы, жившей тогда на Гаваях. Но добрые подружки, конечно, дозвонились до нее и доложили. И вот звонит мне мама и спрашивает, почему я ничего не сказала ей? А то она много чего могла бы мне рассказать. Мама упрекнула меня: что я могу знать о сексе? И посоветовала в передаче улыбаться, чтобы все думали, что о сексе мне много чего известно.
Сейчас ребенок нажимает не ту кнопку на планшете, и у него такое выпадает... Моя дочка, когда была маленькой, очень хотела сестренку. Я сказала: хорошо, мы пойдем в магазин и купим тебе девочку. Она обрадовалась: сейчас выберу. Открывает интернет и набирает «купить девочку». Боже, что выпало! Я даже не успела все страницы закрыть. Вываливается столько порнографии! Дети с этим сталкиваются, и родители не могут всё контролировать. Конечно же, нужно, чтобы родители правильно объясняли детям, что порнография и грязь не имеет никакого отношения ни к любви, ни к сексу.
Такая передача, как «Про это» сегодня тоже была бы актуальна. И для взрослых. Сегодня все больше людей занимается сексом по интернету, потому что проще, дешевле, не надо никуда ходить. Но к любви это не имеет никакого отношения. Мне жалко таких людей, но что есть, то есть. Передача могла бы помочь объяснить, откуда у них такие комплексы. Ведь из-за комплексов они занимаются любовью по Интернету! Кто-то боится, кто-то стесняется, кто-то не может, потому что его не научили любить, уважать, быть галантным, не научили никаким прелюдиям.
Сегодня нет ничего из того, что было раньше, когда отношения мужчины и женщины были окутаны какой-то тайной, когда все было романтично и красиво, когда вздыхали, не верили, что свидание состоится. Тогда не было мобильных телефонов, и ты понимала, что если не придешь сегодня на свидание, то никогда больше этого человека не увидишь. А сейчас все просто: передумал, послал текст - и все. Нет ценности у многих вещей, которые так прекрасны в нашей жизни.
И для пожилых людей я бы сделала передачу: о любви, кому за 60. Они такие же люди, и благодаря нашей медицине многие находятся в хорошей форме. Им тоже много чего хочется.
В свое время я делала передачу про секс для инвалидов. Это огромный пласт людей, которым тоже нужен секс. В некоторых странах эта проблема решается, но сделать передачу, в которой такие люди могли бы встречаться, влюбляться, было бы замечательно.
- Как вам удается оставаться в прекрасной форме? Откройте секрет молодости?
- Хороший стилист. Если серьезно, может быть, генетика. Я же поздно родила – в 38 лет. И помолодела. Потому что я должна была соответствовать возрасту своей дочки. Должна была быть такой же: прыгать с ней, ползать, кувыркаться. Думаю, рождение детей отнимает много лет в хорошем смысле этого слова. Мой приятель родил второго ребенка в 60 лет. Он сказал: «Лен, я очень много проживу. Потому что мне надо ее поставить на ноги, выдать замуж, защитить с ней кандидатскую. Поэтому минимум лет 25 жить придется». Так что мой секрет – это ответственность перед детьми, понимание, что мы мы им нужны здоровыми и крепкими.
- Упражнения для фигуры?
- Я дико ленивая. У меня дома есть беговая дорожка, на которой я заставляю бегать всех, кроме себя. Правило простое: осознать, что надо есть только тогда, когда ты голодный. И ложиться спать слегка голодным. Я сплю лучше, когда голодная, смеюсь во сне. А как поем, так кошмары снятся. Это психологическая история. Нам кажется, что мы голодные. Как учат на тренингах? Вы смотрите на еду, она красивая, калорийная, вам кажется, что вы голодны. Но есть хочет ваша голова. А вы помнИте живот и спросите свой желудок: ты голодный? Ответ будет отрицательным. Мы не в голодном крае, еда завтра не исчезнет. Но если у тебя живот не урчит, не надо есть. Я привыкла к такому подходу и не переедаю. Даже когда я переедаю, что случается нечасто, это не отражается на весе. Ничего страшного не произойдет, если один-два раза сходишь на дни рождения.
Если говорить про упражнения, то советую дома все дела делать, сидя на попе. Полы чистые и мышцы работают. Так и передвигаешься по квартире весь день.
- Как вы выбираете себе одежду?
- Люблю моду 50-60 годов. И хожу в этой одежде. Я все купила в Америке. Ездила по блошиным рынкам, специальным винтажным магазинам, где продается одежда из фильмов. Винтажники меня знали, звонили, как что-то интересное для меня появлялось. Этого добра скопилось у меня много. Сейчас этот стиль вошел в моду, но я полюбила его раньше.
- Какой город по духу вам ближе?
Знаете, есть два города – Москва и Нью-Йорк. Первым моим городом в США был Бостон. Там я стажировалась, провела много времени, это культурная столица Америки. Ну да, хороший город. А проездом, возвращаясь в Москву, на один-два дня задержалась в Нью-Йорке. И меня прямо как сильной волной ударило. Я поняла: это мой город. Почему? Москва очень напоминает Нью-Йорк. Не архитектурой, конечно, но энергетикой. Как в Москву, так и в Нью-Йорк съезжаются самые-самые – самые энергичные, самые амбициозные, самые подлые, самые талантливые.
Всё стекается в эти столицы. И поведение людей точно такое же. Часто говорят, что жители Нью-Йорка грубы. Они не грубые, у местных выработалась реакция на всех этих приезжих и туристов. Так же и с Москвой. Это результат многокультурности. В Нью-Йорке я могу гулять с закрытыми глазами и по запаху определить, в каком я районе города. Это «Маленькая Индия», это «Маленький Израиль». Эти запахи ты не спутаешь ни с чем. В Москве так же. Эти два города мне снятся. Хотя я побывала во многих прекрасных городах. Но они не родные. А Москва и Нью-Йорк - родные.
- А что ощущаете, когда приезжаете в Африку?
- В юности я жила в Москве и была практически единственной черной. Нас таких было действительно мало, и мы все время повторяли: надо вернуться на родину в Африку. Многие вышли замуж и уехали. И я себе твердила, что тоже поеду в Африку. Певица Людмила Рюмина всегда говорила: «Девочка, когда тебе плохо, ты прикоснись к березе - и почувствуешь, как энергия пошла». Я прикасалась к березе – ничего. Думаю, надо прикоснуться к пальме. Поехала в Африку. Вот пальма, вот баобаб: прикоснусь - и польется силушка по телу. Ничего подобного.
Я думаю, секрет в культурном коде. Меня папа никогда не воспитывал, поэтому, попав в Африку, особых эмоций я не испытала. Конечно, мама рассказывала про Африку, книжки читала, но это не то, что ты впитываешь с молоком. В Нью-Йорке я впервые пришла в черную церковь и заплакала, услышав госпел. Просто оборвалось все внутри. Я поняла: это мое.
- Сегодня психологи твердят, что надо любить себя и будешь счастливой. Вы любите?
- Да ну, это все разговоры в пользу бедных. Одна моя подруга так себя любит, что даже смешно. Ее любимые выражения - «мы лучше всех», «мы самые красивые». Меня это раздражает. Может, кому-то и помогают такие слова. Я всю жизнь была гадким утенком и могла себе тысячу раз говорить, что я самая красивая, но все разрушалось реальностью. Помню, в 18 лет я решила подрумяниться. Пришла на вечеринку, и моя подруга со словами «Лен, ты испачкалась» стерла с моих щек румяна. Она даже не поняла, что я пыталась себя сделать краше.
Подруга была самой красивой девочкой в университете. И представляете меня на ее фоне, да? Если ко мне кто-нибудь подходил, то только спросить телефон Маринки или узнать, сколько времени. Зачем мне было обманывать себя?
- А сейчас?
- Сейчас есть уверенность в себе. И очень важно, чтобы тебя кто-то любил. У меня тогда появилась уверенность, когда появился первый парень в университете. Вася такой был, который говорил: «Какая ты у меня страшненькая!» Но с любовью. И ему все говорили: «Где твоя Бониэмочка?» И тоже по-доброму. Вася меня всегда защищал. И глядя на то, как он ко мне относится, другие стали тоже относиться лучше.
И я постепенно понимала, что красивые женщины - не те, которые от природы красивые, а те, которые живут в гармонии с собой. Ведь есть очень много красивых и глубоко несчастных по разным причинам женщин. Красота – не гарантия и не синоним счастья. Важно, чтобы тот, кто тебя любит, считал тебя красивой. Посмотрите на Чурикову и Панфилова и вспомните, какой она была! Ой, мама. А он любит всю жизнь только ее и снимает только ее. Она шикарно выглядит, в ней столько красоты и уверенности лишь по одной причине – потому что она любима.
- В этом и есть женское счастье?
- Думаю, да. Красота в глазах смотрящего. И самой любить тоже надо.
- Что важнее?
- Мне мама всегда говорила: в жизни ты или целуешь, или подставляешь щеку. Что важнее? Каждый выбирает для себя. Я не скажу, что я выбрала.