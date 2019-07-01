Лунный календарь стрижек и красоты на июль 2019 года

В зависимости от расположения Луны в лунном календаре стрижка волос и всевозможные процедуры красоты имеют как благотворное влияние на дальнейшую вашу судьбу (влияет позитивно на долголетие, удачу, финансовую стабильность и внешнюю привлекательность), так и негативное, поскольку стрижка в эти дни может повредить жизненной силе человека и навлечь беду, пиешт портал Vedmochka.net.
- Благоприятные дни для стрижки в июле 2019 года: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 25, 27, 29 июля.
- Благоприятные дни для окраски волос в июле 2019 года: 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 18, 22, 27, 29 июля.
- Благоприятные дни для маникюра, педикюра в июле 2019 года: 4, 5, 8, 15, 16, 19, 24, 28 июля.
1 июля 2019 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.
- Стрижка — избавит от существующих болезней.
- Окраска волос — окрашивание внесет приятную новизну в ваш образ.
- Маникюр, педикюр — не стоит стричь ногти, иначе вам грозит меланхолия и плохое настроение.
- Уход за лицом — сегодня можно нарастить ресницы.
- Уход за телом — займитесь очисткой кишечника.
2 июля 2019 года, 28, 29-1 лунный день, новая Луна в Раке.
- Стрижка — лучше не подстригать волосы сегодня и даже не подравнивать кончики, а то волосы станут непослушными, хоть и будут быстрее расти.
- Окраска волос — следует отложить, можете навлечь на себя неприятности.
- Маникюр, педикюр — не подстригайте ногти сегодня, не испытывайте судьбу.
- Уход за лицом — дайте отдых коже лица.
- Уход за телом — телу нужен отдых, проведите день пассивно.
3 июля 2019 года, 1-2 лунный день, растущая Луна в Раке.
- Стрижка — не самый подходящий день для стрижки волос.
- Окраска волос — результат будет отрицательным.
- Маникюр, педикюр — возможны аллергические реакции на новые средства.
- Уход за лицом — обратите внимание на травяные тоники.
- Уход за телом — отличными свойствами вашу кожу наделит обертывание из глины.
4 июля 2019 года, 2-3 лунный день, растущая Луна во Льве.
- Стрижка — удачный день для «лесенки», сделает ваш образ кокетливым.
- Окраска волос — мелирование поспособствует финансовым поступлениям.
- Маникюр, педикюр — новый дизайн ногтей, поможет найти новых друзей.
- Уход за лицом — хороший день для процедур по разглаживанию кожи.
- Уход за телом — идеальное время для питательных процедур.
5 июля 2019 года, 3-4 лунный день, растущая Луна во Льве.
- Стрижка — смените прическу и новые приключения не заставят себя ждать.
- Окраска волос — окрашивание прибавит уверенности.
- Маникюр, педикюр — хотите избавится от недоброжелателей, обрежете ногти.
- Уход за лицом — пилинг порадует своим эффектом.
- Уход за телом — подберите программу спортивного похудения.
6 июля 2019 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Деве.
- Стрижка — хорошо повлияет на общее самочувствие.
- Окраска волос — каштановый цвет волос привнесет в жизнь равновесие.
- Маникюр, педикюр — долго будут держаться ногти, если нарастить в этот день.
- Уход за лицом — практически все средства сегодня могут вызвать аллергию или покраснения.
- Уход за телом — сегодня вас порадуют упражнения на растяжку.
7 июля 2019 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Деве.
- Стрижка — после стрижки волосы станут послушными и шелковистыми.
- Окраска волос — цвет получится ярким и устойчивым.
- Маникюр, педикюр — прекрасный день, чтобы познакомится с китайской росписью ногтей.
- Уход за лицом — любые процедуры будут во вред.
- Уход за телом — уделите время коррекции формы рук.
8 июля 2019 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Весах.
- Стрижка — можно постричься, а можно порадовать волосы питательными масками или сделать массаж головы.
- Окраска волос — сегодня лучше не краситься.
- Маникюр, педикюр — процедуры могут быть удачны, если пойти к проверенному мастеру.
- Уход за лицом — любой уход только усугубит все проблемы.
- Уход за телом — сегодня сами решайте каким процедурам быть.
9 июля 2019 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Весах.
- Стрижка — волосы, подстриженные сегодня, станут гуще, а расти будут в разы медленнее.
- Окраска волос — можно красить волосы стойкими красителями и обесцвечивать их.
- Маникюр, педикюр — к проблемам в любви и в отношениях.
- Уход за лицом — сделайте питательные маски для лица.
- Уход за телом — подходящее время для начала курса траволечения.
10 июля 2019 года, 8-9 лунный день, растущая Луна в Весах.
- Стрижка — посещение парикмахерской принесет радость и взбодрит.
- Окраска волос — прекрасный день для окрашивания волос в темные тона.
- Маникюр, педикюр — подстригая ногти сегодня, вы замедляете обменные процессы в организме, что приведет к набору веса.
- Уход за лицом — кожа требует увлажнения, пейте больше жидкости, кушайте фрукты.
- Уход за телом — хорошо начинать курс дыхательной гимнастики.
11 июля 2019 года, 9-10 лунный день, растущая Луна в Скорпионе.
- Стрижка — стрижка сделает волосы тяжелыми и непослушными.
- Окраска волос — окрашивать волосы возможно, но лишь в случае, если вы идете к проверенному мастеру.
- Маникюр, педикюр — парафинотерапия заметно укрепит ногти.
- Уход за лицом — кожа сегодня очень уязвима, лучше отложить все процедуры.
- Уход за телом — стоунтерапия восстановит внутренний баланс организма.
12 июля 2019 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Скорпионе.
- Стрижка — неблагоприятный день, воздержитесь от манипуляций с волосами.
- Окраска волос — не рекомендуется, волосы могут пострадать.
- Маникюр, педикюр — привлечет к вам недоброжелателей, врагов, сделает обидчивым.
- Уход за лицом — сегодня будет эффективно лечение угревой сыпи.
- Уход за телом — Луна предупреждает: никаких жестких диет. Есть сегодня нужно полноценно. Поухаживайте вечером за ногами.
13 июля 2019 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Стрельце.
- Стрижка — новая стрижка поможет в заключении выгодных сделок.
- Окраска волос — сегодня можно красить волосы, но лучше сделать питательную маску.
- Маникюр, педикюр — массаж ногтевой пластины окажет оздоравливающий эффект.
- Уход за лицом — прекрасный эффект принесут омолаживающие процедуры.
- Уход за телом — благоприятный день для любых процедур, рекомендованы регенерирующие и укрепляющие массажи.
14 июля 2019 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Стрельце.
- Стрижка — придаст смелости и сил.
- Окраска волос — сегодня можно уделить время восстановлению волос.
- Маникюр, педикюр — неблагоприятный день, дайте ногтям отдохнуть.
- Уход за лицом — день благоприятный для омолаживающих масок.
- Уход за телом — очищающий скраб улучшит кровообращение.
15 июля 2019 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Козероге.
- Стрижка — будет очень удачной и избавит от головных болей.
- Окраска волос — после окрашивания волос вас ждут неприятности на работе.
- Маникюр, педикюр — подстригите ногти сегодня, если стремитесь занять более высокое положение в обществе и на работе. Также стрижка ногтей сегодня к деньгам.
- Уход за лицом — поход к стоматологу сделает улыбку обворожительной.
- Уход за телом — масла холодного отжима помогут защитить кожу от ультрафиолетовых лучей.
16 июля 2019 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Козероге.
- Стрижка — стильная стрижка зарядит вас позитивным настроем, что принесет много пользы в целом.
- Окраска волос — неблагоприятный день, краска плохо закрепится и быстро смоется.
- Маникюр, педикюр — красный цвет привлечет нужного человека противоположного пола.
- Уход за лицом — любые процедуры сегодня принесут максимум пользы.
- Уход за телом — благоприятный день для любых обертываний.
17 июля 2019 года, 15-16 лунный день, полная Луна в Козероге.
- Стрижка — в полнолуние не стоит подстригать волосы.
- Окраска волос — неблагоприятный день.
- Маникюр, педикюр — день чувствительности организма. Все операции лучше перенести на другой день, раны, полученные сегодня, долго заживают.
- Уход за лицом — не отказывайте себе в удовольствии нанести омолаживающую маску.
- Уход за телом — благоприятный день для контрастных водных процедур.
18 июля 2019 года, 16-17 лунный день, убывающая Луна в Водолее.
- Стрижка — нейтральный день для стрижки, но подходящий для пирофореза — лечения огнем, это сделает волосы гладкими и блестящими.
- Окраска волос — благоприятный день для окраски, особенно получатся все оттенки рыжего.
- Маникюр, педикюр — привлечет внимания к вашей.
- Уход за лицом — сегодня лучше просто погулять на свежем воздухе, пользы будет больше, чем от косметики.
- Уход за телом — точечный массаж существенно замедлит старение.
19 июля 2019 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Водолее.
- Стрижка — хороший день для модельной модной стрижки.
- Окраска волос — а вот с окраской сегодня лучше подождать.
- Маникюр, педикюр — стрижка ногтей в этот лунный день помогает избавляться от затянувшейся печали, сильной тоски и малоприятных воспоминаний.
- Уход за лицом — благоприятны антивозрастные процедуры.
- Уход за телом — сходите на массаж.
20 июля 2019 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.
- Стрижка — сегодня плохой день для всех видов стрижек.
- Окраска волос — окрашенные в этот день волосы усиленно начнут выпадать.
- Маникюр, педикюр — неблагоприятный день для данных процедур, но будет эффективно лечение грибка.
- Уход за лицом — сегодня кожа не нуждается в вашей заботе.
- Уход за телом — травмоопасный день, поберегитесь.
21 июля 2019 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.
- Стрижка — новая стрижка подчеркнет все недостатки.
- Окраска волос — желательно отказаться от этой процедуры.
- Маникюр, педикюр — может привести к плохо заживающим порезам.
- Уход за лицом — сегодня дайте лицу отдохнуть.
- Уход за телом — в этот день оставьте тело в покое.
22 июля 2019 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.
- Стрижка — замечательный день для классической стрижки.
- Окраска волос — отдайте предпочтение бронзовым оттенкам.
- Маникюр, педикюр — сегодня нейтральный день. Маникюр и педикюр никак не отразится на вас.
- Уход за лицом — питательные маски.
- Уход за телом — водные процедуры.
23 июля 2019 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Овне.
- Стрижка — нейтральное время для стрижки, но удачное для улучшения волос с помощью увлажнения и питания.
- Окраска волос — цвет получится идеальным, но структура волос ухудшится.
- Маникюр, педикюр — нейтральный день, если решитесь на какие-то процедуры, будьте предельно осторожны, можно навредить себе.
- Уход за лицом — удачный день для проведения комплекса по уходу за губами.
- Уход за телом — так как нейтральный день, стоит посвятить время расслабляющим процедурам.
24 июля 2019 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Овне.
- Стрижка — это неблагоприятный день для стрижки волос.
- Окраска волос — только натуральные красители.
- Маникюр, педикюр — хороший день.
- Уход за лицом — можно избавляться от пигментных пятен и веснушек.
- Уход за телом — пересмотрите сегодняшнее меню и избавьтесь от вредной пищи.
25 июля 2019 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Тельце.
- Стрижка — не оставит равнодушными даже посторонних.
- Окраска волос — окрашивая волосы, отдайте предпочтение мягким красителям.
- Маникюр, педикюр — делайте, как считаете нужным.
- Уход за лицом — маски с витаминным комплексом отлично усвоятся.
- Уход за телом — стоит воздержаться от всех, особенно омолаживающих процедур.
26 июля 2019 года, 24 лунный день, убывающая Луна в Тельце.
- Стрижка — стрижка никак не повлияет на внешний вид волос, но может привлечь в вашу жизнь пустые хлопоты и ссоры в семье.
- Окраска волос — неблагоприятный день.
- Маникюр, педикюр — день подходит для покупок и прогулок на свежем воздухе. А маникюр, педикюр или наращивание ногтей к неудачам в скором времени.
- Уход за лицом — можно использовать скраб, пилинг.
- Уход за телом — на вашем внешнем виде хорошо скажутся любые процедуры, проведенные сегодня.
27 июля 2019 года, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.
- Стрижка — подходящее время для стрижек, особенно объемных.
- Окраска волос — цвет получится ярким и устойчивым.
- Маникюр, педикюр — день подходит только для покрытия ногтей лаком.
- Уход за лицом — эффективное лечение угревой сыпи будет сегодня.
- Уход за телом — нейтральный день для всех процедур, но прекрасное время для начала осуществления больших оздоровительных программ.
28 июля 2019 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.
- Стрижка — негативные тенденции набирают обороты. Не подстригайте, не красьте и не наращивайте волосы сегодня.
- Окраска волос — вы потеряете привлекательный вид.
- Маникюр, педикюр — состригайте ногти сегодня, вы поднимаете себе настроение, что не останется без внимания окружающих.
- Уход за лицом — в этот день следует использовать омолаживающие маски.
- Уход за телом — посещение бассейна приведет ваше тело в тонус.
29 июля 2019 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.
- Стрижка — особенно хороший день для легких и воздушных причесок.
- Окраска волос — удачный день, цвет долго будет радовать вас.
- Маникюр, педикюр — вы можете испортить не только сами ногти, но и ухудшить ситуацию в личной жизни и на профессиональном поприще.
- Уход за лицом — день прекрасно подходит для ухода за лицом, особенно для удаления веснушек.
- Уход за телом — подберите программу спортивного похудения.
30 июля 2019 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Раке.
- Стрижка — стрижка волос сегодня приведет к проблемам с деньгами, сложностям в общени с людьми и трудностями в работе и учебе.
- Окраска волос — ничего нового лучше не предпринимать, пользуйтесь только проверенными цветами.
- Маникюр, педикюр — не стоит сегодня подстригать ногти, так как любые раны и порезы, нанесенные в этот день, долго заживают.
- Уход за лицом — займитесь чисткой лица.
- Уход за телом — при занятиях спортом можно увеличить нагрузку на сердечную мышцу, так как сердечно-сосудистая система сегодня наименее уязвима.
31 июля 2019 года, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Раке.
- Стрижка — не стоит стричься, лучше посвятить день уходу за волосами.
- Окраска волос — окрасив волосы, привлечете проблемы с противоположным полом.
- Маникюр, педикюр — обрезая ногти, обрежете свою уверенность.
- Уход за лицом — идеальный результат будет после глубокой очистки лица.
- Уход за телом — неблагоприятный день, но можно удалять татуировки.