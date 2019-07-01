Лунный календарь стрижек и красоты на июль 2019 года

В зависимости от расположения Луны в лунном календаре стрижка волос и всевозможные процедуры красоты имеют как благотворное влияние на дальнейшую вашу судьбу (влияет позитивно на долголетие, удачу, финансовую стабильность и внешнюю привлекательность), так и негативное, поскольку стрижка в эти дни может повредить жизненной силе человека и навлечь беду, пиешт портал Vedmochka.net.