Мужчины хотят, чтобы женщины носили эти четыре вещи каждый день

Zen.yandex.ru поможет узнать, какие четыре вещи способны это сделать.

Обувь с высоким каблуком

Что еще может так придать женщине женственности и сексуальности, если не обувь на высоком каблуке? Добавьте их к любому образу, будь это даже джинсы с футболкой, и сразу начнете ловить на себе мужские взгляды. Кроме того, такой каблук зрительно делает вас выше, ноги длиннее, а фигуру стройнее. Но всегда помните, что лишь удобная обувь даст почувствовать себя уверенной и свободной.

Аксессуары на шее, руках, ушах

Принято считать, что мужчины никогда не обращают внимания на мелкие детали женского образа. Но как бы то ни было, цепочка на шее, браслет на руке или сережки в ушахе не оставит равнодушным ни одного мужчину. Это объясняется тем, что на подсознательном уровне сильный пол невольно акцентируется на изящных частях женского тела. Теперь вы можете легко использовать этот маленький секрет в своих целях. Тем более, эти украшения всегда на виду и не опошляют образ.

Женские чулки

Если аксессуары — безобидный способ привлечь к себе мужчину, то чулки — тяжелая артиллерия. Ничто так не будоражит мужской пол, как нечаянно выглянувшая из-под юбки кружевная резинка чулка. Она словно нажимает кнопку активации, и мужскую фантазию уже не остановить. Кроме того, чулки привносят в образ элемент недосказанности (ведь видно все, кроме оголенного участка тела), а мужчины любят в женщинах загадку.

Кружевное белье