«Он же тебе не пара!»: стоит ли говорить это подруге?

1. В каких случаях стоит рассказать все?

Есть несколько ситуаций, когда промолчать нельзя. Например, ты видишь, что парень постоянно унижает подругу, или знаешь, что он поступал так с бывшей (в этом случае веди себя осторожно и сначала проверь информацию). Возможно, она не сразу тебе поверит, по крайней мере ты сможешь уберечь ее от неправильных шагов и потери лучших лет на недостойного человека. Главное — не принять всерьез мелочи и не мстить ему только потому, что он тебе не нравится. В этом случае ты рискуешь потерять подругу, которой придется выбирать между вами.

2. Как выбрать удобное время?

В первые месяцы их романа может быть всякое, и если ты не видишь явных угроз благополучию подруги, лучше помолчи. Но если ты замечаешь неприятные «звоночки», а дело неумолимо близится к свадьбе, то стоит ее предупредить. Не исключено, что она сама уже рисует план побега в голове, но боится кому-то признаться. И тут ты можешь оказать ей вполне реальную помощь!

3. Как начать разговор?