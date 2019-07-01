«Он же тебе не пара!»: стоит ли говорить это подруге?

Бывает так, что ты рассталась с парнем, потом встречаешься с подругой, а она говорит: «Молодец, он тебе не походил!» И ты думаешь, почему же она не сказала об этом раньше? Или, например, ты видишься с кем-то раз в месяц на танцах, а тебе твердят, мол, зачем он тебе, найди кого получше… А ты только отмахиваешься. Когда же имеет смысл предупреждать друзей — а когда лучше держать рот на замке? Ответы предлагает Cosmo.
1. В каких случаях стоит рассказать все?
Есть несколько ситуаций, когда промолчать нельзя. Например, ты видишь, что парень постоянно унижает подругу, или знаешь, что он поступал так с бывшей (в этом случае веди себя осторожно и сначала проверь информацию). Возможно, она не сразу тебе поверит, по крайней мере ты сможешь уберечь ее от неправильных шагов и потери лучших лет на недостойного человека. Главное — не принять всерьез мелочи и не мстить ему только потому, что он тебе не нравится. В этом случае ты рискуешь потерять подругу, которой придется выбирать между вами.
2. Как выбрать удобное время?
В первые месяцы их романа может быть всякое, и если ты не видишь явных угроз благополучию подруги, лучше помолчи. Но если ты замечаешь неприятные «звоночки», а дело неумолимо близится к свадьбе, то стоит ее предупредить. Не исключено, что она сама уже рисует план побега в голове, но боится кому-то признаться. И тут ты можешь оказать ей вполне реальную помощь!
3. Как начать разговор?
Итак, тебе есть что сказать, выбрано время. Начни с того, что мир большой и в нем полно интересных мужчин. А тот, кого она выбрала сейчас, ей совсем не подходит и даже опасен (в этом месте коротко изложи суть того, о чем ты говоришь). Постарайся убедить ее, что если он ее ударил, то дальше не будет лучше! Предложи помощь, утешение и пару бокалов вина. В итоге вы обе останетесь в плюсе.