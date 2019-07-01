Россиянка попала в тройку красавиц Miss Freedom of the World — 2019

Главную корону получила представительница Турции, а вот гражданка России, которая родилась в Ростове-на-Дону, получила ленту и корону первой вице-мисс. Она рассказала, что тяжелая подготовка к конкурсу шла на протяжении десяти дней.

— Программа очень насыщенная: подъем с 7 утра. Но, несмотря на это, всё прошло без стресса и мне было очень легко. Времени на отдых почти не было, свободное время — только ночью, — рассказала Вика.

Сразу несколько выходов ждали девушек в финале — в национальных костюмах своей страны и национальных костюмах Косова — хозяйки конкурса. Россиянка поразила жюри конкурса так, что она стала обладательницей ещё одного титула «Мисс Национальный костюм Косово».

Размеры Вики практически соответствуют идеальной женской фигуре: объем груди — 89 см, талии — 63 см, бедер — 93 см. При этом рост ее составляет 178 см. Девушка признается, что за фигурой следить очень сложно.

— Я просто завтракаю овсяной кашей, а в течение дня стараюсь не есть. До полудня могу съесть шоколадку и всё, остальное время — чай, вода. На ужин — яблоко либо персик, — делится она.

Этот конкурс для ростовчанки не первый, а 25-й. Её «карьера» началась еще в 13 лет, когда за компанию с подружкой она пришла в школу светского воспитания «Имидж».