Как правильно заморозить малину в домашних условиях

Как правильно заморозить ягоды малины

Ягоды перебрать, очистить, выложить в неглубокие поддоны так, чтобы малина разместилась в один слой. Поставить в морозильную камеру. Замороженную малину пересыпать в полиэтиленовые мешки и герметично закупорить (можно запаять с помощью утюга). Хранить в морозильной камере.

Как заморозить малину с сахаром в морозильной камере

Чтобы заморозить малину с сахаром на зиму, надо взять примерно 300 г мелкого сахарного песка на 1 кг ягод. Если сахар попался крупный, то лучше его смолоть в пудру. Подготовленную малину выложить в пластиковый таз, каждый слой пересыпая сахаром. Поставить на 2-3 часа в холодильную камеру на плюсовую температуру. Подождать, пока малина не даст сок. Потом переложить ягоды вместе с нерастворившимся сахаром в контейнер, уложить их плотно и залить соком.

Как заморозить пюре из малины

Еще один способ – замораживать малиновое пюре. Для этого подготовленную сухую малину растолочь, можно быстро пюрировать блендером. Залить в пластиковый контейнер и поставить в морозилку. Сахар лучше добавлять, когда вы разморозите ягоды зимой.

Как сделать пюре из замороженной малины

Для этого достаточно промыть замороженные ягоды и измельчить их с помощью блендера. Готовое пюре можно протереть через сито и добавить сахар по вкусу.

Как использовать замороженную малину

Для некоторых рецептов ягоды можно не размораживать, но обычно малине дают оттаять и сливают лишний сок. Замороженную малину можно использовать для приготовления компотов, морсов, лимонадов, добавлять в выпечку, вареники и десерты. Из замороженной малины делают соусы, кремы, мороженое и сорбеты, сочетают ее с блюдами из мяса и птицы. Кроме этого, из таких ягод можно сварить вкусный джем.

Как варить компот из замороженной малины

Ингредиенты:

Сахар — 150 г

Малина — 500 г

Вода — 1 л

Рецепт приготовления:

Замороженную малину промойте в воде, но не усердствуйте, чтобы в воду не ушел весь сок. Дайте ей размерзнуться (это не обязательно).

Вскипятите воду, бросьте в нее оттаявшие ягоды малины. Доведите до кипения на среднем огне.

Добавьте сахар, перемешайте до его растворения, а затем проварите еще несколько минут.

Желе из замороженной клубники

Ингредиенты:

Малина замороженная – 300 г

Вода – 5 стаканов

Сахарный песок – половина стакана

Желатин – 4 столовые ложки

Рецепт приготовления: