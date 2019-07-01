Как правильно заморозить малину в домашних условиях

Не знаете, как правильно заморозить малину на зиму? В этом нет ничего сложного. Ягоды можно заготавливать разными способами, чтобы позже использовать их для приготовления вкусных блюд. Помните, что нужно тщательно перебрать малину перед заморозкой – удалить листики и испорченные ягоды. А вот мыть ее не стоит, иначе малина размокнет и потеряет форму, пишет Сегодня.
Как правильно заморозить ягоды малины
Ягоды перебрать, очистить, выложить в неглубокие поддоны так, чтобы малина разместилась в один слой. Поставить в морозильную камеру. Замороженную малину пересыпать в полиэтиленовые мешки и герметично закупорить (можно запаять с помощью утюга). Хранить в морозильной камере.
Как заморозить малину с сахаром в морозильной камере
Чтобы заморозить малину с сахаром на зиму, надо взять примерно 300 г мелкого сахарного песка на 1 кг ягод. Если сахар попался крупный, то лучше его смолоть в пудру. Подготовленную малину выложить в пластиковый таз, каждый слой пересыпая сахаром. Поставить на 2-3 часа в холодильную камеру на плюсовую температуру. Подождать, пока малина не даст сок. Потом переложить ягоды вместе с нерастворившимся сахаром в контейнер, уложить их плотно и залить соком.
Как заморозить пюре из малины
Еще один способ – замораживать малиновое пюре. Для этого подготовленную сухую малину растолочь, можно быстро пюрировать блендером. Залить в пластиковый контейнер и поставить в морозилку. Сахар лучше добавлять, когда вы разморозите ягоды зимой.
Как сделать пюре из замороженной малины
Для этого достаточно промыть замороженные ягоды и измельчить их с помощью блендера. Готовое пюре можно протереть через сито и добавить сахар по вкусу.
Как использовать замороженную малину
Для некоторых рецептов ягоды можно не размораживать, но обычно малине дают оттаять и сливают лишний сок. Замороженную малину можно использовать для приготовления компотов, морсов, лимонадов, добавлять в выпечку, вареники и десерты. Из замороженной малины делают соусы, кремы, мороженое и сорбеты, сочетают ее с блюдами из мяса и птицы. Кроме этого, из таких ягод можно сварить вкусный джем.
Как варить компот из замороженной малины
Ингредиенты:
- Сахар — 150 г
- Малина — 500 г
- Вода — 1 л
Рецепт приготовления:
- Замороженную малину промойте в воде, но не усердствуйте, чтобы в воду не ушел весь сок. Дайте ей размерзнуться (это не обязательно).
- Вскипятите воду, бросьте в нее оттаявшие ягоды малины. Доведите до кипения на среднем огне.
- Добавьте сахар, перемешайте до его растворения, а затем проварите еще несколько минут.
Желе из замороженной клубники
Ингредиенты:
- Малина замороженная – 300 г
- Вода – 5 стаканов
- Сахарный песок – половина стакана
- Желатин – 4 столовые ложки
Рецепт приготовления:
- Вскипятите в кастрюле 5 стаканов питьевой воды. Когда вода закипит, всыпьте в кастрюлю ягоды малины. Добавьте сахарный песок. Доведите ягоды до кипения и тут же отключите огонь.
- Желатин пересыпьте в чашку. Налейте в чашку с желатином 20 столовых ложек холодной кипячёной воды. Оставьте желатин для набухания на 20 минут.
- Дайте ягодам малины хорошо настояться в кастрюле, чтобы они отдали весь свой вкус и аромат сполна жидкости. Затем процедите ягодный компот через сито.
- Протрите ягоды через сито с помощью столовой ложки, чтобы ягодная мякоть тоже попала в кастрюлю.
- Когда желатин достаточно набухнет и впитает всю воду, поставьте его на 10 секунд в микроволновку, чтобы желатин успел только раствориться, но не закипеть.
- Влейте желатин в ягодный сироп. Разлейте жидкость по формочкам и поставьте желе в холодильник для застывания на 2-3 часа. Готовое застывшее желе выложите на блюдце. Чтобы желе хорошо отделялось от формы, опустите форму на несколько секунд в горячую воду, а затем переверните форму с желе на блюдце.