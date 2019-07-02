Восемь бесполезных продуктов при правильном питании

Привычные нам фруктовые йогурты не принесут пользы. Обычно в них содержится сахар, искусственные добавки и ароматизаторы. Поэтому лучше выбирать натуральные йогурты с небольшим сроком годности. Так повышается вероятность того, что живые лактобактерии, регулирующие водно-солевой и кислотно-щелочной баланс, дойдут до кишечника. Однако и здесь всЁ не так просто.

Полезные бактерии, которыми обогащают йогурты, могут просто не добраться до пункта назначения. На пути к кишечнику они встречаются с желудочным соком, а также с желчными кислотами, которые значительно сокращают количество жизнеспособных пробиотических бактерий. Поэтому решить проблему дисбиоза кишечника с помощью йогуртов невозможно. 2. Макароны

Обычные макароны из пшеничной муки — не лучший выбор при правильном питании. Это легкоусвояемые углеводы, которые организм поспешит отложить на потом в виде жираs. К тому же после их употребления голод не заставит себя ждать.

Полезными считаются только макароны, изготовленные из твердых сортов пшеницы. Такие изделия имеют более низкий гликемический индекс, а значит медленнее усваиваются и не вызывают резкий скачок сахара в крови.

Рекомендовано варить пасту до состояния аль денте, чтобы по максимуму сохранить полезные вещества, микроэлементы и минералы.

3. Овсянка, не требующая варки

Овсяные хлопья быстрого приготовления — не лучший выбор завтрака. В кашах из пакетиков, как и в мюсли, может содержаться сахар, он провоцирует голод, поэтому через пару часов после еды вам снова захочется перекусить. В быстрых кашах без добавок тоже есть минус: важные элементы в таких завтраках уничтожаются при производстве.

Чтобы овсяные хлопья можно было быстро приготовить, цельные зерна лущат, очищают от отрубей (которые, кстати, являются дополнительным источником клетчатки), несколько раз пропаривают при высоких температурах, режут и расплющивают. В итоге в овсяных хлопьях остаются одни углеводы, которые при отсутствии клетчатки, способствуют быстрому поднятию инсулина в крови. 4. Манная каша

Любимую с детства манную кашу готовят из пшеничной крупы. В ней содержится много простых углеводов, которые легко усваиваются организмом, а значит, и пустых калорий.

Манная каша состоит из чистого крахмала и небольшого количества белка. Каша быстро переваривается, а голод возвращается, поэтому в качестве завтрака манка не подойдет.

5. Соки в пакетах

Соки в магазинах делятся на сок прямого отжима, восстановленный, нектар и сокосодержащий продукт. Это зависит от состава и технологии приготовления. В большинстве пакетированных напитков содержится значительное количество сахара.

Даже если вам удалось найти натуральный сок без добавления сахара, есть фрукты в чистом виде намного полезнее. Во фруктах сахар находится в связанном с клетчаткой состоянии, а в соках — практически в свободном виде. Поэтому способность влиять на углеводный обмен не самым лучшим образом у соков гораздо выше, чем у исходных фруктов и овощей. Следовательно, если и говорить о пользе соков, то только в виде овощных смузи.

6. Полуфабрикаты

Мясные и рыбные полуфабрикаты наполнены большим количеством искусственных ароматизаторов, красителей, усилителей вкуса и сахара. Пельмени, наггетсы, блинчики и котлеты лучше приготовить самостоятельно, а потом заморозить, так вы будете точно знать состав блюд.

Однако овощные полуфабрикаты могут стать спасением для жителей городов, где не выращивают овощи. При правильной заморозке в них сохраняется гораздо больше витаминов, чем в привозных продуктах.

7. Белый рис

Для увеличения срока годности белый рис сначала очищают, а затем шлифуют, некоторые сорта обрабатывают паром. После сложных манипуляций в крупе остается не так много полезных веществ, а клетчатки в нем нет совсем.

В качестве альтернативы диетологи советуют обратить внимание на красный, бурый, коричневый или черный рис. Черный рис считается самой полезной разновидностью крупы. Это легкий и сытный продукт с большим количеством клетчатки, в таком рисе содержатся антираковые вещества. Красный рис нормализует уровень сахара в крови, снижает уровень плохого холестерина. Бурый рис рекомендуется для худеющих, страдающих сахарным диабетом, к тому же он обладает особенным ореховым привкусом. По своим питательным свойствам бурый нешлифованный рис значительно полезнее, чем белый рис, так как большая часть витаминов, минералов, аминокислот содержится именно в оболочке зерна.

8. Салаты из ресторанов фастфуда

Ежедневное употребление овощных салатов, заправленных растительным маслом, называют диетой долгожителей. Но салаты из ресторанов фастфуда вряд ли можно сюда отнести. Как правило, в них содержится соус с вредными добавками. Благодаря ему калорийность блюда увеличивается в два–три раза и приравнивается к обычному бургеру.

В популярных сетях фастфуда можно попросить не добавлять соус в салат. Это сделает его намного полезнее и для здоровья, и для фигуры.