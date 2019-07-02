Восемь бесполезных продуктов при правильном питании

Быстрые завтраки, фруктовые йогурты и салаты из фастфуда лучше исключить из здорового рациона, советует Лайфхакер.
1. Йогурты с добавками
Привычные нам фруктовые йогурты не принесут пользы. Обычно в них содержится сахар, искусственные добавки и ароматизаторы. Поэтому лучше выбирать натуральные йогурты с небольшим сроком годности. Так повышается вероятность того, что живые лактобактерии, регулирующие водно-солевой и кислотно-щелочной баланс, дойдут до кишечника. Однако и здесь всЁ не так просто.
Обычные макароны из пшеничной муки — не лучший выбор при правильном питании. Это легкоусвояемые углеводы, которые организм поспешит отложить на потом в виде жираs. К тому же после их употребления голод не заставит себя ждать.
Полезными считаются только макароны, изготовленные из твердых сортов пшеницы. Такие изделия имеют более низкий гликемический индекс, а значит медленнее усваиваются и не вызывают резкий скачок сахара в крови.
Рекомендовано варить пасту до состояния аль денте, чтобы по максимуму сохранить полезные вещества, микроэлементы и минералы.
3. Овсянка, не требующая варки
Овсяные хлопья быстрого приготовления — не лучший выбор завтрака. В кашах из пакетиков, как и в мюсли, может содержаться сахар, он провоцирует голод, поэтому через пару часов после еды вам снова захочется перекусить. В быстрых кашах без добавок тоже есть минус: важные элементы в таких завтраках уничтожаются при производстве.
Любимую с детства манную кашу готовят из пшеничной крупы. В ней содержится много простых углеводов, которые легко усваиваются организмом, а значит, и пустых калорий.
Манная каша состоит из чистого крахмала и небольшого количества белка. Каша быстро переваривается, а голод возвращается, поэтому в качестве завтрака манка не подойдет.
5. Соки в пакетах
Соки в магазинах делятся на сок прямого отжима, восстановленный, нектар и сокосодержащий продукт. Это зависит от состава и технологии приготовления. В большинстве пакетированных напитков содержится значительное количество сахара.
Даже если вам удалось найти натуральный сок без добавления сахара, есть фрукты в чистом виде намного полезнее. Во фруктах сахар находится в связанном с клетчаткой состоянии, а в соках — практически в свободном виде. Поэтому способность влиять на углеводный обмен не самым лучшим образом у соков гораздо выше, чем у исходных фруктов и овощей. Следовательно, если и говорить о пользе соков, то только в виде овощных смузи.
6. Полуфабрикаты
Мясные и рыбные полуфабрикаты наполнены большим количеством искусственных ароматизаторов, красителей, усилителей вкуса и сахара. Пельмени, наггетсы, блинчики и котлеты лучше приготовить самостоятельно, а потом заморозить, так вы будете точно знать состав блюд.
Однако овощные полуфабрикаты могут стать спасением для жителей городов, где не выращивают овощи. При правильной заморозке в них сохраняется гораздо больше витаминов, чем в привозных продуктах.
7. Белый рис
Для увеличения срока годности белый рис сначала очищают, а затем шлифуют, некоторые сорта обрабатывают паром. После сложных манипуляций в крупе остается не так много полезных веществ, а клетчатки в нем нет совсем.
В качестве альтернативы диетологи советуют обратить внимание на красный, бурый, коричневый или черный рис. Черный рис считается самой полезной разновидностью крупы. Это легкий и сытный продукт с большим количеством клетчатки, в таком рисе содержатся антираковые вещества. Красный рис нормализует уровень сахара в крови, снижает уровень плохого холестерина. Бурый рис рекомендуется для худеющих, страдающих сахарным диабетом, к тому же он обладает особенным ореховым привкусом. По своим питательным свойствам бурый нешлифованный рис значительно полезнее, чем белый рис, так как большая часть витаминов, минералов, аминокислот содержится именно в оболочке зерна.
8. Салаты из ресторанов фастфуда
Ежедневное употребление овощных салатов, заправленных растительным маслом, называют диетой долгожителей. Но салаты из ресторанов фастфуда вряд ли можно сюда отнести. Как правило, в них содержится соус с вредными добавками. Благодаря ему калорийность блюда увеличивается в два–три раза и приравнивается к обычному бургеру.
В популярных сетях фастфуда можно попросить не добавлять соус в салат. Это сделает его намного полезнее и для здоровья, и для фигуры.