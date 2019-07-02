Ребенка для Успенской выносит внучка известного российского актера

Внучка актера Олега Стриженова — Александра — жаждет стать донором яйцеклетки для будущего ребенка Любови Успенской. Сейчас между Александрой и менеджерами «королевы русского шансона» идут переговоры. Девушка утверждает, что обладает замечательными генами. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.рro .

32-летняя Александра Стриженова уже имеет пятерых детей. Некоторое время назад многодетная мама оказалась в центре крупного скандала. Она, будучи суррогатной матерью, не захотела отдавать ребенка заказчикам. Позже выяснилось, что девушка нарушала условия договора.