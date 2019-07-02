Блогер в прямом эфире лишилась волос, сделав себе неудачное окрашивание

Подруга Лорейн с ником ajrosesolis разместила в "Твиттере" ролик, который стал вирусным, набрав более 5,5 млн просмотров. На его кадрах видно, как Лорейн, которая вела прямой эфир в "Инстаграме", пытается с помощью расчёски распределить косметическое средство на волосах.

Но, ко всеобщему удивлению, часть её шевелюры остаётся на зубцах. Шокированная девушка снова подносит расчёску к голове — и там появляется маленькая лысина. Лицо блогера в этот момент красноречивее всяких слов, пишет Buzzfeed.

"Моя подруга обесцвечивала волосы в прямом эфире, и вот что из этого вышло", - написала подруга блогера под видео.

Судя по соцсетям, девушка любит перемены во внешности. Она часто меняет причёски, среди которых афрокосички, стрижки разной длины и обильная палитра цветов. И очередное обесцвечивание, видимо, стало последней каплей.