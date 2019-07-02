Врач предупредил женщин об опасности замены кроссовок на шпильки в течение дня

Злоупотребление обувью на каблуке или платформе, так же как и переход со шпилек на кроссовки в течение дня, опасно из-за риска возникновения микронадрыва связок. Об этом женщин в беседе с РИА «Новости» предупредил главный специалист по спортивной медицине Департамента здравоохранения Москвы Зураб Орджоникидзе.
Как пишет Лайф, специалист напомнил, что ношение неправильно подобранной обуви существенно отражается не только на состоянии стоп, но и на здоровье в целом.
— Оттого, насколько удобно стопе, зависит здоровье опорно-двигательного аппарата, сосудов, внутренних органов и организма. Следует отметить, что абсолютно подходящей и безвредной обуви не существует. Желательно чередовать разные виды обуви, делать специальную гимнастику для ног, а в качестве оздоровительной процедуры иногда осуществлять прогулки босиком по комфортной поверхности, — отметил Орджоникидзе.
Рассуждая об обуви, врач посоветовал женщинам воздержаться от приобретения моделей с твердым задником, узких туфель-лодочек, балеток и туфель на платформе из-за потенциального риска развития воспаления синовиальной сумки, припухлости и болей в пяточной кости.
Свои слова он объяснил тем, что узкие лодочки могут деформировать стопу, платформа способствует застою в венах, а балетки нагружают подошвенный сухожильный аппарат, создавая риск воспаления.
Обувь на каблуке из-за неравномерной нагрузки на стопу может угрожать хозяйке развитием артрита, невралгии и микронадрывами сухожильно-мышечных структур.
При выборе обуви он порекомендовал следить за тем, чтобы при примерке «пальцы располагались ровно, а подошва была эластичной».
Он также положительно отозвался о спортивной обуви, заявив, что она хорошо сказывается на здоровье, но и тут отметил исключения.
— Следует заметить, что для опорно-двигательного аппарата вреден быстрый переход от спортивной обуви к туфлям и, наоборот, резкий переход на обувь на высоком каблуке, к которой нога абсолютно не привыкла, — подобный стресс для организма будет равен травме средней тяжести, — подытожил специалист.