Модель удивила подписчиков, показав без фотошопа, как ее изменила беременность

Но сейчас Бэлль решила проверить на прочность своих фанатов по-другому. Она разместила фото в бикини, показав выпирающие вены на своей груди. Блогерша отметила, что такое бывает во время беременности, а после родов организм снова приходит в норму.

«Я знаю, что у меня грудь испещрена венами. Это происходит потому, что приток крови увеличивается на 50 процентов во время беременности. После родов, когда кровь придет в норму, они исчезнут», написала Бэлль.

На этот раз она получила много позитивных комментариев из-за своего честного и довольно смелого поступка. Юзеры писали, что благодарны ей за снимок без фотошопа, показывающий естественную красоту мамы. И называли подобные фото очень вдохновляющими.