Помогите выбрать самых красивых молодых женщин Эстонии!

В первую пятницу июля в клубе PRIVÉ самые красивые девушки и женщины Эстонии разыграют две главные короны конкурса Young Lady&Lady of Estonia 2019. Конкурс уникален тем, что это микс двух категорий - мисс и миссис. Каждый желающий может отдать свой голос наиболее понравившейся участнице, которая по итогам зрительского голосования получить титул любимицы публики.

Сам конкурс обещает быть захватывающим и жарким. На конкурсе пройдёт дефиле в бикини, красотки будут блистать в шикарных вечерних платьях, нарядах от магазина Dixie и покажут свои таланты.

По словам руководителя агентства Angel Models Agency Анны Микконен участниц ждёт напряженная неделя, ежедневные репетиции, примерки и мастер-классы.

«Сама принимала участие в конкурсах красоты и прекрасно понимаю участниц. Мы в свою очередь делаем конкурсные будни немного приятней, например, фотосессия для зрительского голосования была сделана совместно с брендом Roberto Bravo, великолепные ювелирные украшения которого подчеркнули красоту участниц, а фотограф Карина Ваус помогла выбрать правильную позу и нужный ракурс», - поделилась Анна.

Голосование на звание любимицы публики открыто на официальной странице агентства в Фейсбук и продлится до 16.00 5 июля. Выбирайте свою любимицу.

«Конечно же, помимо корон и титулов для участниц конкурса будут разные подарки. Глянцевый журнал «Красивая жизнь» подарит для всех участниц свежий летний номер журнала, Roberto Bravo приготовил для победительниц ценные подарки, Red Chocolate подарит шоколад, который можно даже тем, кто считает каждую калорию. Косметика от брендов Parisax Official, NanoAsia и Bellapierre помогут быть сохранить красоту кожи. Дипломы и presswall для конкурса сделает наш бессменный партнёр ANDOLA OÜ», - добавила она.

Билеты на финал конкурса приобретайте в Piletilevi. Победительницы регионального конкурса получат уникальную возможность представить Эстонию на престижных международных конкурсах красоты и таланта, таких как:

Miss Tourism Worldwide 2019, пройдёт в августе в Сингапуре

Miss Asia Global 2019, пройдёт в конце октября в Индии

Mrs.Planet 2019, пройдёт в начале ноября в Болгарии

Mrs.Universe, пройдёт в конце декабря в Китае

Model Universe, пройдёт в Америке осенью

Women of the Universe, пройдёт в октябре на Гаити.

Не пропустите это грандиозное событие в светской жизни!

Ведущие вечера бессменные - зажигательный Эдгар Гергель и обворожительная Ангелина Миссуро.