Мисс Нарва-2019: регистрация участниц уже началась!

Уже известно, что финал конкурса пройдет 16 ноября в Доме культуры «Ругодив». Хедлайнер финального гала-шоу — группа «Марсель». Как и прежде, прямая трансляция с финала конкурса будет вестись по каналу YouTube.

Кто может участвовать в конкурсе? Все жительницы Ида-Вирумаа в возрасте от 16 до 26 лет.

Дополнительная информация о конкурсе находится на сайте missnarva.ee. Там же можно зарегистрироваться для участия; при заполнении анкеты надо указать свое имя, фамилию, возраст, номер телефона, электронный адрес и прислать три свои фотографии.

Во время предварительных этапов участницы пройдут хореографическую подготовку. Запланированы также три тематические фотосессии — в Таллинне, Тарту и Нарве. Время подготовительных мероприятий организаторы постараются выбирать так, чтобы в них могли участвовать и те девушки, которые учатся или работают.

Новинка этого года: организаторы «Мисс Нарвы» получили право направить двух соискательниц для участия в конкурсах красоты мирового уровня, причем тут у всех девушек шансы будут равны независимо от того, какие титулы они завоюют в Нарве.