Самые жадные мужчины по знакам Зодиака

Козероги

«А не посчитать ли нам, состоятельные кроты» — помните эту фразу из мультфильма про Дюймовочку. Вот крот явно был Козерогом. Этот знак настолько скупой, что просто одержим идеей накопительства. Деньги они тратить не любят вообще и готовы часами ездить и искать по магазинам более выгодные цены, причем порой они больше потратят времени и бензина, чем выгодно что-то приобретут, пишет Womanhit.ru. Они практически падают в обморок, если видят, как их вторые половинки тратят деньги, ими заработанные, на покупку каких-то дорогих вещей. На себя они не тратятся вообще, живя исключительно с мыслью, что деньги должны приумножаться и красиво лежать и расти. А не быть потраченными непонятно куда и непонятно зачем. Соответственно, от таких мужчин жены часто уходят к другим, более щедрым мужчинам. Они устают от скупости и жадности, так как жить на постоянные бонусы у них просто не получается. Им надоедает брать дисконтные карты и бегать по всем точкам, где можно их хоть как-то применить.

Девы

Мужчины этого знака больше любят себя, нежели кого-то другого. Вот на себя им денег не жалко, главное, чтобы эта вещь была практичной, а цена соответствовала качеству. Мужчины-Девы редко имеют много друзей, так как тратить деньги коллективно им тоже не особо хочется. Если вы собираетесь на отдых, а в вашей компании есть Дева, знайте: ваш выбор и цена за отель точно ей не понравится, поэтому придется либо ехать туда, куда выберет Дева, либо не ехать вообще. Все эти действия говорят лишь об эгоизме Дев, а не о каких-то дружеских и благих порывах. Особых подарков от Дев вы тоже вряд ли дождетесь.

Тельцы

Это те еще жадины-говядины. Они всегда уверены в своей правоте и никогда не допустят, чтобы копейка ушла мимо них. Они постоянно учат всех, как надо жить и как надо относиться к деньгам. А вот сами этим правилам не следуют. Им важнее, чтобы контроль за денежным потоком семьи шел только через них. На всем можно экономить, но только не на них самих. Они любят подарки и считают, что они — центр Вселенной. Остальные просто могут подождать. Мужчина-Телец скорее сам себе что-то купит, нежели своей избраннице. А если речь идет о семье, так тут подарков вы вообще вряд ли когда-то дождетесь.

Раки

Если у Рака есть деньги, то он лучше потратит их на роскошь и уют, нежели на покупку каких-то подарков кому-то. Раки очень тщеславны. Им важно, чтобы у них все было дома красиво и богато, чтобы их окружали предметы роскошного интерьера. Если его избранница вписывается в такую конструкцию, то будьте уверены, что носиться с ней будут, как с дорогой вазой. Но вряд ли что-то лично ей купят, хотя жить она будет в комфорте и достатке. Деньги Раки обычно никому не дают, то есть с последней копейкой они вряд ли расстанутся, но, если есть какие-то накопления, помочь друзьям в долг — без проблем. Однако при удобном случае Раки обязательно напомнят, какие они щедрые.

Конечно, всем нам хочется найти мужчину достойного и щедрого.