Натуральные красители для волос, маскирующие седину

Вне зависимости от причины поседения волос и возраста каждая женщина может маскировать ее с помощью натуральных красителей, чтобы сохранить или освежить исходный оттенок. Безусловно, их эффективность не так выражена, как у изготавливаемых в промышленных масштабах средств: чтобы добиться ожидаемого результата, может понадобиться несколько процедур окрашивания. Однако есть у них и бесспорное преимущество – абсолютная натуральность.

Мы предлагаем вам несколько проверенных составов, которые хорошо закрашивают седину, а также рекомендации по их использованию.

1. Черный чай

Всем известно, что содержащиеся в черном чае красители способствуют потемнению зубной эмали. Примерно такое же действие они оказывают и на волосы, в особенности, если их исходный оттенок – темный.

Приготовление:

Залейте 5-6 пакетиков чая 2 стаканами кипятка, настаивайте не менее 10 минут. Как только температура полученной жидкости будет комфортной для нанесения (лучше всего дождаться, чтобы она полностью остыла), распределите ее по всей длине волос, уделяя особенное внимание поседевших участкам. Смывать состав нет необходимости, однако вы можете сделать это по желанию (например, если вам не очень нравится его аромат).

Для достижения выраженного результата достаточно применять крепкий настой черного чая несколько раз в неделю.

2. Скорлупа грецкого ореха

Если вы желаете получить более темный оттенок, чем при использовании приведенного выше рецепта, попробуйте отвар скорлупы грецкого ореха.

Приготовление:

Промойте и измельчите скорлупу, залейте водой (количество и соотношение зависит от того, насколько темным и концентрированным должен получиться настой) и прокипятите на медленном огне в течение 30 минут. Дайте отвару остыть, процедите его и распределите по всей длине волос. Не ранее чем через час промойте локоны чистой водой.

Чтобы поддерживать цвет, процедуру необходимо повторять 1-2 раза в неделю.

3. Кофе

Кофе – прекрасный натуральный краситель для темных волос.

Приготовление:

Заварите крепкий кофе (чем выше концентрация, тем лучше), дайте жидкости полностью остыть. Нанесите полученное средство на волосы и оставьте минимум на час, после чего промойте их прохладной водой.

Для сохранения оттенка процедуру необходимо повторять 2-3 раза в неделю.

4. Свекла и морковь

Сок этих овощей могут использовать обладательницы волос рыжей и красноватой гамм. В зависимости от того, насколько интенсивным должен быть цвет, можно менять их соотношение. Чем больше в составе натурального красителя будет свекольного сока, тем более красным будет итоговый оттенок. Если же изменить соотношение в пользу морковного, вы станете обладательницей рыженьких прядей.

Приготовление:

Смешайте свежевыжатые соки в нужной пропорции. Распределите состав по волосам и оставьте минимум на час, после чего промойте их теплой водой.

Как правило, достаточно повторять процедуру 1-2 раза в неделю.

5. Для светлых волос – ромашковый чай или корень ревеня

Чтобы закрасить седину в светлых волосах, 1-2 раза в неделю применяйте концентрированный отвар ромашки. Пользоваться им необходимо так же, как черным чаем для улучшения оттенка темных локонов. Выраженной эффективностью славится также отвар корня ревеня.

Приготовление:

Измельчите средний по размерам корень, залейте 2 стаканами воды и доведите до кипения. Когда отвар полностью остынет, нанесите его на волосы и оставьте минимум на 1 час, после чего смойте теплой водой.