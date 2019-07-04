Девушка просит совета: стоит ли ей делать губы ещё больше

Зависимость от пластических операций и инъекционной косметологии –распространённое явление. Люди, которые страдают от дисморфофобии, зачастую не знают меры и продолжают делать операции, считая, что они ещё не достигли совершенства. Грамотный врач, который дорожит своей репутацией, не должен проводить никаких манипуляций, если, по его оценке, они навредят внешнему виду пациентки и, что еще важнее, здоровью, пишет Fabiosa.ru.
Недавно одна девушка пришла к косметологу с просьбой сделать губы больше, потому что ей кажется, что они недостаточно объемные. Косметолог решила помочь девушке и доказать ей, что у неё уже действительно слишком большие губы, поэтому она попросила подписчиков ответить, стоит ли проводить процедуру.
Комментирующие сошлись во мнении, что девушке пора остановиться.
joanna_joan777:
Неееет! куда ещё)))
cnescanapaskevic:
Это перебор
aesthetic_ach:
Гель уже пошел в другие ткани..
peoplegue:
Куда больше. Наоборот, уменьшить надо
Однако все комментарии оказались бесполезными, потому что девушка не послушала никого. Она настояла на увеличении губ, и косметолог провела очередную процедуру.
«Больше голосов было, что надо [сделать увеличение]. Получилось у нас? Самое главное – ее счастливые глазки», – подписала результат косметолог.
Что делать, если вы постоянно совершенствуетесь, но вам кажется, что результата нет, хотя все окружающие твердят об обратном?
Дисморфофобия – психическое расстройство, при котором человека очень беспокоит незначительный дефект собственного тела. Нередко больной встает на серьезную борьбу с недостатком, но не может остановиться, даже когда достигает желаемого результата.
Одинаково часто дисморфофобия встречается среди мужчин и женщин. Один из эффективных способов лечения состояния – психотерапия. Согласно проведенному исследованию, в котором приняли участие 54 человека, работа с психотерапевтом дает высокие результаты. Положительный эффект был замечен в 82 % случаев после лечения и в 77 % при длительном наблюдении.
Как выдумаете, должна ли была косметолог проводить процедуру? Или ей стоило твердо отказать пациентке и отправить ее домой?