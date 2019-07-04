Девушка просит совета: стоит ли ей делать губы ещё больше

Недавно одна девушка пришла к косметологу с просьбой сделать губы больше, потому что ей кажется, что они недостаточно объемные. Косметолог решила помочь девушке и доказать ей, что у неё уже действительно слишком большие губы, поэтому она попросила подписчиков ответить, стоит ли проводить процедуру.

Комментирующие сошлись во мнении, что девушке пора остановиться.

joanna_joan777:

Неееет! куда ещё)))

cnescanapaskevic:

Это перебор

aesthetic_ach:

Гель уже пошел в другие ткани..

peoplegue:

Куда больше. Наоборот, уменьшить надо

Однако все комментарии оказались бесполезными, потому что девушка не послушала никого. Она настояла на увеличении губ, и косметолог провела очередную процедуру.

«Больше голосов было, что надо [сделать увеличение]. Получилось у нас? Самое главное – ее счастливые глазки», – подписала результат косметолог.

Что делать, если вы постоянно совершенствуетесь, но вам кажется, что результата нет, хотя все окружающие твердят об обратном?

Дисморфофобия – психическое расстройство, при котором человека очень беспокоит незначительный дефект собственного тела. Нередко больной встает на серьезную борьбу с недостатком, но не может остановиться, даже когда достигает желаемого результата.

Одинаково часто дисморфофобия встречается среди мужчин и женщин. Один из эффективных способов лечения состояния – психотерапия. Согласно проведенному исследованию, в котором приняли участие 54 человека, работа с психотерапевтом дает высокие результаты. Положительный эффект был замечен в 82 % случаев после лечения и в 77 % при длительном наблюдении.