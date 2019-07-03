Самые плохие хозяйки по знакам Зодиака

Если в вашем доме чисто и убрано, совсем не обязательно, что к этому приложила руку сама хозяйка. Давайте посмотрим, кто из знаков Зодиака не любит заниматься домом.

Близнецы

Этот знак, по их собственному мнению, совершенно не создан для домашних дел, готовки и уборки. Но это не значит, что в их доме царит беспорядок. Ведь самое главное — организовать процесс, и это у них отлично получается, пишет Womanhit.ru. Конечно, они предпочитают питаться вне дома, но уж если ждут гостей, то, поверьте, стол будет ломиться от угощений. Как и кто им в этом поможет, абсолютно не важно, а вот результат будет достигнут однозначно. Близнецы очень общительные и открытые. В доме у них постоянно гости, поэтому они не ударят в грязь лицом, хотя сами не будут драить полы и нарезать салаты.

Водолеи

Если вы придете неожиданно в гости к Водолею, то, скорее всего, обнаружите в его квартире беспорядок. Вещи будут лежать где попало, гора грязной посуды… Водолеи не любят домашней нагрузки, готовить, чаще всего, не умеют. Если у них есть что-то в холодильнике, так это, скорее всего, заказ из ближайшего ресторана или еда быстрого приготовления. Максимум, на что они способны, — это разогреть то, что есть, в микроволновке. Если вдруг у вас появилась цель завоевать любовь мужчины-Водолея, приготовьте вкусный ужин и добавьте в убранство стола романтики. Этот жест не останется без внимания. Правда, если это все ему понравится, то, скорее всего, следующий день вы проведете у него дома, помогая в уборке его квартиры.

Овны

Знают все, но делать при этом ничего не хотят. Они расскажут вам, какое купить средство для мойки окон, какие полировочные средства подойдут для вашей мебели, где купить красивые скатерти и салфетки. Однако помогать вам и что-то делать по дому они откажутся точно. У них появится масса дел и проблем, и они с удовольствием сошлются на занятость или усталость. Однако, лежа на диване, они продолжат давать советы.

Стрельцы

Даже если нет дел, все равно уборка — не их конек. В доме они постараются сделать ремонт в стиле минимализма, чтобы если уж и убираться, то просто смахнуть пыль с пола. Готовить они умеют, но делают это только по необходимости. Задачи они постараются делегировать, а если это сделать невозможно, то будут с оттенком усталой обреченности ковыряться на кухне. Приготовлено все будет вкусно, но повторить это же действие на следующий день они откажутся.

Рыбы