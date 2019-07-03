Чуют рак и диабет: пять суперспособностей собак

1. Учуять рак

Онкологические заболевания поражают все больше и больше людей: плохая экология, наследственность, стрессы делают свое дело. Мало того, что рак нередко бывает агрессивным и плохо поддается лечению, так ситуацию усугубляет еще и слабая начальная диагностика, пишет Wday.ru. Сколько было таких случаев, когда терапевты отмахивались от жалоб пациентов и отправляли их домой с рекомендацией пить нурофен. А потом оказывалось, что лечить опухоль уже поздно.

Специалисты организации Medical Detection Dog считают, что собаки как раз с диагностикой вполне способны помочь. На самом деле, чувствуют же они инфекцию у хозяев. А при раке усиливается выработка в организме летучих органических соединений, которые сигналят, что с человеком что-то не так. Вот только учуять эти соединения могут лишь собаки. Согласно американским исследованиям, специально обученные гончие могут обнаружить рак легких с точностью 97 процентов. А итальянские исследования гласят, что пес способен на 60 процентов точнее «диагностировать» рак простаты, нежели традиционные тесты.

Кроме того, собаки могут распознавать рак молочной железы.

«Я обучала Дейзи, своего лабрадора, распознавать рак простаты. И однажды она начала странно себя вести: тыкалась носом мне в грудь и смотрела на меня. Опять тыкалась, опять смотрела», — рассказывает врач-психотерапевт, основательница Medical Detection Dog Клэр Гуэст.

Женщина решила обратиться к врачу, и у нее диагностировали очень глубоко угнездившийся рак молочной железы.

«Если бы не Дейзи, меня бы здесь не было», — уверена Клэр.

2. Предсказать диабетическую кому

Диабет первого типа возникает, когда поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина, потому у человека в крови толком не регулируется уровень сахара. А если сахар понизится до критического уровня, человек может впасть в кому, причем внезапно. Он ведь и сам может не почувствовать, что опасность уже совсем рядом. А ведь чтобы избежать приступа, достаточно просто что-нибудь съесть — яблоко, йогурт.

Когда уровень сахара падает, тело человека начинает вырабатывать вещество под названием изопрен. И специально обученные собаки способны чуять этот запах. Чувствуют и предупреждают хозяина об опасности.

«У меня диабет диагностировали в 8 лет. Приступы были каждую неделю а во время экзаменов из-за стрессов — несколько раз в день», — рассказывает 16-летний Давид.

В последние полтора года приступов у юноши нет. Лабрадор-ретривер по кличке Бо исправно предупреждает юношу об опасности. Учуяв запах беды, собака останавливается, настораживает уши, наклоняет голову и толкает хозяина в колено. Давид в этот момент точно понимает, что хочет сказать ему Бо.

3. Помочь ребенку с аутизмом