Чуют рак и диабет: пять суперспособностей собак

О собаках-поводырях слышали все. А некоторые даже видели. Но помогать слепым — далеко не все, на что способны преданные четвероногие.
1. Учуять рак
Онкологические заболевания поражают все больше и больше людей: плохая экология, наследственность, стрессы делают свое дело. Мало того, что рак нередко бывает агрессивным и плохо поддается лечению, так ситуацию усугубляет еще и слабая начальная диагностика, пишет Wday.ru. Сколько было таких случаев, когда терапевты отмахивались от жалоб пациентов и отправляли их домой с рекомендацией пить нурофен. А потом оказывалось, что лечить опухоль уже поздно.
Специалисты организации Medical Detection Dog считают, что собаки как раз с диагностикой вполне способны помочь. На самом деле, чувствуют же они инфекцию у хозяев. А при раке усиливается выработка в организме летучих органических соединений, которые сигналят, что с человеком что-то не так. Вот только учуять эти соединения могут лишь собаки. Согласно американским исследованиям, специально обученные гончие могут обнаружить рак легких с точностью 97 процентов. А итальянские исследования гласят, что пес способен на 60 процентов точнее «диагностировать» рак простаты, нежели традиционные тесты.
Кроме того, собаки могут распознавать рак молочной железы.
«Я обучала Дейзи, своего лабрадора, распознавать рак простаты. И однажды она начала странно себя вести: тыкалась носом мне в грудь и смотрела на меня. Опять тыкалась, опять смотрела», — рассказывает врач-психотерапевт, основательница Medical Detection Dog Клэр Гуэст.
Женщина решила обратиться к врачу, и у нее диагностировали очень глубоко угнездившийся рак молочной железы.
«Если бы не Дейзи, меня бы здесь не было», — уверена Клэр.
2. Предсказать диабетическую кому
Диабет первого типа возникает, когда поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина, потому у человека в крови толком не регулируется уровень сахара. А если сахар понизится до критического уровня, человек может впасть в кому, причем внезапно. Он ведь и сам может не почувствовать, что опасность уже совсем рядом. А ведь чтобы избежать приступа, достаточно просто что-нибудь съесть — яблоко, йогурт.
Когда уровень сахара падает, тело человека начинает вырабатывать вещество под названием изопрен. И специально обученные собаки способны чуять этот запах. Чувствуют и предупреждают хозяина об опасности.
«У меня диабет диагностировали в 8 лет. Приступы были каждую неделю а во время экзаменов из-за стрессов — несколько раз в день», — рассказывает 16-летний Давид.
В последние полтора года приступов у юноши нет. Лабрадор-ретривер по кличке Бо исправно предупреждает юношу об опасности. Учуяв запах беды, собака останавливается, настораживает уши, наклоняет голову и толкает хозяина в колено. Давид в этот момент точно понимает, что хочет сказать ему Бо.
3. Помочь ребенку с аутизмом
У 11-летней Бетани Флетчер тяжелая форма аутизма, и ее жизнь, как и жизнь родителей, — просто кошмар. Когда ее настигает приступ паники, который может случиться даже во время поездки на машине, девочка начинает выдергивать у себя брови, пытается даже зубы расшатывать. Когда в жизни семьи появился золотистый ретривер по кличке Кварц, все изменилось. Бетани теперь может даже в магазин с мамой сходить, хотя раньше вид толпы людей заставлял ее биться в истерике.
«Если бы у нас не было Кварца, мы с мужем наверняка расстались бы. Из-за особых потребностей Бетани мы с ней частенько вынуждены были оставаться дома, пока муж с сыном ездили по делам, развлекаться и т.д.», — рассказывает Тереза, мама девочки.
Кварц носит специальный жилет с поводком. Поводок пристегнут к талии Бетани. Собака не только оказывает девочке эмоциональную поддержку (она моментально успокаивается, стоит ей только коснуться мягкой шерсти Кварца), но и учит ее переходить дорогу и даже взаимодействовать с другими детьми.
4. Сделать проще жизнь инвалида
Дороти Скотт уже 15 лет страдает от рассеянного склероза. Самые простые вещи, которые мы делаем каждый день, ей не под силу: надеть тапочки, вытащить газету из ящика, взять с полки в магазине нужные продукты. Все это за нее делает Виксен, лабрадор и компаньон.
Ровно в 9 часов утра он подбегает к кровати Дороти, держа в зубах тапочки.
«Нельзя не улыбнуться, глядя на эту счастливую мордашку, — говорит женщина. — Виксен приносит мне почту, помогает загрузить и разгрузить стиральную машинку, подает продукты с нижних полок».
Виксен сопровождает Дороти буквально везде: встречи, мероприятия. Даже в библиотеке они вместе.
«Нет слов, чтобы описать, насколько легче стала моя жизнь с его появлением», — улыбается Дороти.
5. Помочь человеку с множественной аллергией
Синдром активации тучных клеток — звучит как-то даже нелепо. Но жизнь с такой болезнью превращается в ад, и это совсем не смешно.
«Впервые это со мной случилось в 2013 году — я внезапно впала в анафилактический шок, — рассказывает Наташа. — В следующие две недели было еще восемь таких приступов. Два года врачи не могли понять, что со мной не так. У меня была аллергия на все подряд, на что раньше не было, причем тяжелейшая. Я каждый месяц оказывалась в реанимации, мне пришлось бросить работу. Я была тренером по спортивной гимнастике. Сильно похудела, потому что есть могла только брокколи, картошку и курицу».
В конце концов Наташе поставили диагноз. Синдром активации тучных клеток — это иммунологическое состояние, когда тучные клетки работают неправильно и провоцируют множество проблем, в том числе и анафилактический шок. Жить девушке оставалось, по прогнозам врачей, не больше 10 лет. Ее сердце за три года непрерывных приступов сильно ослабло.
И тут появился Эйс. Только за первые полгода он 122 раза предупредил Наташу об опасности — она вовремя принимала лекарство, и ей не приходилось вызывать скорую. Она смогла вернуться к почти нормальной жизни. Прежнего здоровья ей уже не вернуть, но и ранняя смерть ей уже не грозит.
«Не знаю, что бы я делала без Эйса. Он — мой герой», — признается девушка.