Доктор Курпатов в шоу «Осторожно, Собчак!» поделился секретом, как похудеть без диет и спортзала

В интервью «ДОКТОР КУРПАТОВ в ОСТОРОЖНО, СОБЧАК!» герой рассказал об одной из своих консультаций:

«Я согласился поехать в Москву и помочь человеку сбросить вес. Там был спор Андрея Мельниченко и его вице-президента. Они поспорили, что вице-президент похудеет со 160 килограммов до 80 килограммов за полгода. Я, собственно говоря, помог выиграть спор».

Психотерапевт не любит делиться своими профессиональными секретам, но Ксении все же удалось узнать один из способов похудения. Андрей Курпатов пояснил, что его метод основывается на изменении пищевого поведения и формировании отвращения к еде:

«Какое у вас любимое блюдо?», - спросил Курпатов.

«Я очень люблю цыпленка-табака с жареной картошкой», - призналась Ксения.

«Тогда предлагаю взять трех цыплят-табака, крупных, чтобы вы прям с удовольствием оттянулись. Вы их разложите и ешьте: жуйте, но не проглатывайте. Возьмите кастрюльку и выплевывайте. И я узнаю, что вы будете думать о цыпленке-табака на третьем персонаже», - скзал доктор.

Ведущая одобрила предложенный метод и назвала его вполне хорошей тактикой.

В своем городе Андрей Курпатов помогал лечить тяжелые заболевания. Он спас от смерти множество девушек, болеющих анорексией. Доктор говорит, что пищевое поведение — просто набор рефлексов. Если эти рефлексы контролировать, то можно добиваться больших результатов в короткие сроки.

Диетологи между тем утверждают, что пищевое поведение — это привычки, связанные с употреблением пищи, наши вкусовые предпочтения. Они трансформируются в зависимости от режима, образа жизни, эмоционального состояния. Даже заедание проблем, включающее в себя еду по ночам, являются официальными нарушениями пищевого поведения. Их действительно можно менять.