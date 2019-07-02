Не оставляйте ребенка без присмотра на платформе: появилось шокирующее видео

В Сети широко распространился ролик, на кадрах которого видно оживлённую платформу на вокзале. Среди прочих пассажиров к открытым дверям поезда шла женщина, толкая коляску одной рукой и держа малыша в другой. Рядом с ней находился её четырёхлетний сын. Мальчик попытался войти в вагон, но провалился в зазор между поездом и платформой.