Селин пришла, остальные могут ехать домой... Страшно-красивые образы певицы взбудоражили публику
Селин Дион удивляет публику странными нарядами на Неделе высокой моды в Париже. 51-летняя канадская певица с удовольствием прогуливается по столице Франции, меняя один образ на другой.
Так, в один из дней Селин вышла в свет в пышной ярко-желтой мини-юбке, похожей на капроновую мочалку, в другой раз появилась в прозрачном платье до пола, напоминающем разноцветную сетку для хранения лука, в третий — в пестром длинном пиджаке, надетом поверх такого же пестрого купальника.
Интернет-сообщество, во всяком случае его русскоязычная часть, высокой моды от Селин Дион не оценило, к тому же сочло их абсолютно неуместными для возраста артистки.
«Ужас!», «Приключения „мочалки“ в Париже. Селин, я тебя люблю, но это перебор», «Мы лук и картошку в такую сетку собираем», «Она что, мочалку распустила?», «Пружины от кровати», «Ну вот и приехали. Она свихнулась», «Бабушка-фрик!», «Она скорее пугает, нежели удивляет», «Это клиника. Она на этом не остановится», — пишут в соцсетях комментаторы.