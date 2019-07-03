Селин пришла, остальные могут ехать домой... Страшно-красивые образы певицы взбудоражили публику

Так, в один из дней Селин вышла в свет в пышной ярко-желтой мини-юбке, похожей на капроновую мочалку, в другой раз появилась в прозрачном платье до пола, напоминающем разноцветную сетку для хранения лука, в третий — в пестром длинном пиджаке, надетом поверх такого же пестрого купальника.

Интернет-сообщество, во всяком случае его русскоязычная часть, высокой моды от Селин Дион не оценило, к тому же сочло их абсолютно неуместными для возраста артистки.