Эксперт «Модного приговора» дал совет по макияжу бровей

По словам Лооса, самое главное — это нанесение тона. Он пояснил, что подобрать самый подходящий тон можно простым способом — поставить точку на лбу и сравнить ее цвет с цветом кожи в области декольте. Если они совпадают, значит средство подходит.

Эксперт перечислил самые распространенные в нанесении тонального крема. По его словам, это неправильно выбранный оттенок и видимые границы нанесения средства, визуально как бы отделяющие голову от остального тела. Для того, чтобы этого избежать, нужно тщательно растушевывать границы и «сводить» их на шею.

Затем Андрей посоветовал нанести пудру, чтобы тон лучше держался на коже и не смазывался. Но самым главным акцентом в любом макияже он считает брови. Эксперт подчеркнул, что можно забыть о румянах и помаде, но неухоженные брови всегда бросаются в глаза.

На примере героини шоу он объяснил, что если брови находятся в натуральном виде и им не проводилась специальная коррекция, то не стоит использовать лайнеры, карандаши или тени, чтобы не сделать лицо слишком грубым. По его словам, новичкам лучше всего использовать оттеночные гели для бровей, чтобы добавить цвета и уложить волоски в нужном направлении.

«Важное правило выбора оттенка средства: блондинкам на тон два тона темнее, брюнеткам — на тон два тона светлее, тогда брови будут смотреться гармонично», — поделился секретом визажист.

В завершении Лоос уделил внимание ресницам. Он признал, что ресницы самому себе накрасить достаточно сложно особенно новичкам. Для облегчения процедуры он посоветовал поставить палец на верхнее веко, чтобы именно на нем остались следи туши.