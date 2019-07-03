Саша Савельева разделась и показала фигуру после родов

«Как тебе не надоело себя показывать? Серая мышь!», «Санек, когда петь научишься? Или так и закончишь карьеру, не научившись?», «Неудачное фото. Как-будто неделю в запое была», «Вид алкоголички!», «Вернитесь в блонди, а то совсем потухли», – написали ей злопыхатели.