Саша Савельева разделась и показала фигуру после родов

Саша Савельева совсем недавно стала матерью. В свободное время певица делится разнообразными снимками в своем Instagram-аккаунте. На этот раз в Сети оказалось довольно откровенное фото, пишет Dni.ru.
В кадре экс-солистка группы «Фабрика» позирует в белье от знаменитого бренда Calvin Clein и кардигане крупной вязки.
«Похолодало. Чем спасаетесь?», – поинтересовалась новоиспеченная мать у подписчиков.
Оскорблений посыпалось – не счесть.
«Как тебе не надоело себя показывать? Серая мышь!», «Санек, когда петь научишься? Или так и закончишь карьеру, не научившись?», «Неудачное фото. Как-будто неделю в запое была», «Вид алкоголички!», «Вернитесь в блонди, а то совсем потухли», – написали ей злопыхатели.
Некоторые поддержали звезду и отметили прекрасное состояние ее фигуры после родов:
«Хорошенькая! И грудь шикарная!», «Красавица!», - написали подписчики.