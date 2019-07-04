Как влияет сон с домашними животными на здоровье человека

Врачи утверждают, что ущерб для организма от сна в одной постели с домашними животными может быть разным — как внешним, как и внутренним. К первым относятся такие проблемы, как аллергия и высыпания на коже, которые можно подхватить от шерсти питомцев, даже если кот или собака полностью здоровы. Специалисты объясняют, что даже после тщательного мытья на питомцах остаётся большое количество микроорганизмов, пыли и прочих раздражающих кожу факторов, которые попадают на тело во время сна. Взаимодействие с кожей человека могут раздражать её, вызвать появление прыщей, акне, а также стать причиной аллергии.

Негативное воздействие домашних животных на здоровье человека в психологическом плане не менее серьёзное. Обнаружено, что больше половины владельцев котов и собак, которые спят со своими питомцами, испытывают проблемы со сном. Как правило, они вызваны отсутствием достаточного пространства и постоянными пробуждениями, которые не дают хозяину питомца выспаться и со временем принимают хронический характер.