Даже не вздумай произносить эти слова! Фразы, которыми можно отпугнуть деньги

Часто можно услышать, что люди жалуются на маленькие зарплаты или прибыль. Но такие обыденные, для некоторых слова, могут отвернуть от себя денежный поток, пишет Rsute.ru.
Существует 9 подобных фраз, которые лучше не озвучивать и даже не думать так:
- Зачем читать договора, если все они одинаковые. Стоит отметить, что прочтение договоров является очень полезной привычкой. Так как непрочитанный или недочитанный договор может оставить человека без денег или крыши над головой.
- Как можно планировать домашний бюджет, если зарплата 15 тыс. рублей! В многих комментариях говорится о том, что невозможно экономить с маленькими доходами. Но стоит отметить, что человек с низким уровнем зарплаты должен разумно относится к тратам, жить, хоть и с минимальным наличием денег куда лучше, нежели их вообще не будет.
- 100 рублей – не деньги! Да, 100 руб. незначительная сумма, но они все же есть, и если начать ежедневно откалывать по сотни в день, то можно насобирать значительную сумму.
- Зачем брачный контракт, если женитьба по любви! Это в начале любовь, а вот если вопрос коснется развода, то каждый думает за себя.
- Давайте оформим недвижимость на пенсионера, налогов меньше платить будем. Но если делать все по этой схеме, то настоящий владелец не сможет продать квартиру или дом. В случае смерти пенсионера, на квартиру могут претендовать и другие наследники усопшего.
- Ну и что, что кредит на 2 года, зато новый телефон. Да, кредит — это вещь хорошая, но, если его использовать с умом. Если его брать по острой необходимости, то куда лучше, нежели оформлять кредит для покупки нового смартфона.
- Сегодня всех угощаю, вы же мои друзья. Например, в баре, под алкогольным опьянением себя каждый считает щедрым и богатым, но уже завтра придется идти и занимать денег у тех же друзей.
- Отдашь, как сможешь. Долги нужно отдавать и принимать вовремя, а еще лучше давать в займы под расписку, и не важно друг это или родственник.
- Хоть и зарплата небольшая, но зато спокойно. Глупо отказываться от дополнительных денег взамен на дополнительные обязанности. Топчась на одном месте эти средства можно и вовсе обесценить, и никогда не разбогатеть.
Так что прежде чем жаловаться на счет размера зарплаты или наплевательский относится к деньгами, то их никогда не будет много в кошельке.