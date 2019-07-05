Ухо стоит держать востро с тремя жуликоватыми знаками Зодиака

Жулики – это не криминальные авторитеты, конечно, и не убийцы, но и от их действий немало бед. Астрологи предупреждают о трёх жуликоватых представителях зодиакального круга.

Близнецы

Эти незримые жулики не утруждают себя моральными устоями, и их никогда не мучает совесть, если они совершают плохие поступки, пишет Rsute.ru. Пусть даже Близнецы получили хорошее воспитание, их небесный покровитель наградил такой энергетикой, что подопечный всё равно – нет-нет, да и оступится.

Ошибиться, конечно, может каждый человек, но Близнецы – это такие вруны, что всем становится понятно, что плохой поступок они совершили преднамеренно.

Это неисправимые жулики, осознав, что натворили, Близнецы очень скоро обо всём забудут, а при случае поступят точно также и не покраснеют. От природы Близнецам дан добродушный нрав, они не помнят зла, но по характеру они очень двойственны, и могут, как благотворительностью заняться, так и украсть.

Близнецы мыслят нестандартно и не имеют внутреннего ограничения, что возможно, а что недопустимо.

Скорпионы

Эти жулики могут обманывать с детства. Сначала их считают фантазёрами, потом думают, что они врут, чтобы не быть наказанным. Скорпион может даже сам удивиться, что способен такое сказать или так плохо поступить.

Воспитание Скорпиона в семье с высокими моральными принципами, заставляет его скрывать тот факт, что он предрасположен к другому – к криминальным ситуациям.

Сначала Скорпион может украсть на работе пачку бумаги и принести её домой, украсть из подъезда цветок в качестве протеста против общества. Но взрослый Скорпион мелочиться не станет и ввяжется в крупные махинации и нечестные сделки.

Девы

Астрологи называют Дев сверхточными жуликами. Девы так всё точно рассчитывают, что уличить их в жульничестве практически невозможно. Это может быть бухгалтер – махинатор или продавец ларька, виртуозно обсчитывающий покупателей.