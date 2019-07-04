Консультант по питанию из Эстонии раскрывает все секреты об операции по уменьшению желудка

Эффект бариатрической операции заключается в том, что вес все же снижается, даже если вначале сделать что-то не так. Но в том, чтобы вес тела сохранился, важную роль играет движение, о котором нельзя забывать.

Что может случиться, если не следовать этому правильному питанию?

Вес снова начинает повышаться — это самая большая проблема. Но этого можно избежать, если действовать по нашим инструкциям. Клинический терапевт по питанию не ограничивается только рассказами о питании, мы всегда предупреждаем об откатах, которые могут произойти, помогаем минимизировать эти риски. При необходимости, мы всегда поддержим. В связи со снижением веса часто остается много лишней кожи. Мы говорим и об этом. Коже нужно время, чтобы стянуться. Есть определенные факторы, которые ухудшают состояние кожи, например, курение.

Каковы рекомендации, чтобы предотвратить попадание под нож?

Все настолько скучно, что все об этом знают. Можно есть все, но умеренно и сбалансированно, нужно пить воду. В день должно быть три основных приема пищи и два перекуса. Еда всегда зависит от образа жизни. Большинство моих пациентов говорит, что они едят так мало и так редко. Я думаю, что основная ошибка эстоноземельцев, которую они совершают в питании, и состоит в том, что они целый день практически ничего не едят, пьют много кофе, домой приходят очень голодными, и начинают есть, делая неправильный выбор. Все спешат, работы много, времени на еду нет — но это время нужно найти, чтобы не дать возникнуть настолько безумному чувству голода, что готов съесть собственные тапки, потому что к вечеру в животе совсем пусто. Невысокая физическая активность — это тоже проблема. На тренировки ходят скорее те, у кого нет проблем с весом.

Какой нормальный объем движения в течение дня?

В теории взрослый человек должен активно двигаться 150 минут в неделю со средней интенсивностью или 75 минут с высокой. Всем людям рекомендуется снизить время сидения.

Я считаю, что даже полчаса активного движения в день — это неплохая тренировка, будь то хоть уборка с пылесосом. В определенном возрасте природой установлено так, что люди должны быть более мягкими, не дряблыми, потому что им грозят различные факторы. Например, если они падают, падение будет мягче, небольшой жировой резерв пойдет на пользу. По мере старения у человека растет вероятность заболеть. В Северо-Эстонской региональной больнице я много работала с раковыми больными, и если очень худой пожилой человек заболевал, то болезнь у него протекала всегда тяжелее.

Я заметила, что через два месяца после бариатрической операции у пациентов в определенном смысле происходит легкое «увядание». Женщины, которые приходят на прием после операции, не особо счастливы ей, потому что много лишней кожи — произошел резкий сброс веса, кожа вообще не успела понять, что нужно стянуться, они немного испуганы. Большая потеря веса — это и для тела большой стресс. Но все пройдет! Тренировка поможет подтянуть тело, и кожа будет меньше мешать.

Как быстро происходит восстановление?

Пациенты восстанавливаются очень быстро, вечером после операции они уже ходят на своих двоих. Обычно после операции стоит взять 2 недели отпуска на восстановление.