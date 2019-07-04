Как реагирует тело женщины, если рядом с ней не тот мужчина

К сожалению, из-за постоянных стрессов, суеты, беспокойства мы мало обращаем внимания на те сигналы, с помощью которых наше тело дает подсказки в той или иной ситуации. А надо бы запоминать их, ведь это может здорово облегчить жизнь.

Например, если рядом не тот мужчина, который вам нужен, тело точно даст знать об этом. Вот лишь несколько верных признаков.

1. Закрытые позы

Если вы неоднократно замечали, что во время общения с партнером ваши руки перекрещены или в карманах, ноги сомкнуты, плечи опущены, то у вас нет интереса к этому разговору. Вполне возможно, что нет тяги и к собеседнику.

2. Ущемление себя

Находясь в отношениях, вы должны сохранять и свое личное пространство. Когда приходится менять свои планы, отказываясь от каких-либо дел в угоду партнеру, то стоит задуматься. Ведь вы не можете всю жизнь подчинить одному человеку, у вас должно быть свое время, интересы.

3. Склонность к самоубеждению

Здоровые отношения не требуют анализа и постоянного подтверждения своих действий. Но, как только вы начинаете себя убеждать, что вы поступаете правильно, сохраняя вашу связь, значит, уже есть какая-то доля сомнения.

4. Эмоциональное истощение

Вы всегда радостны, эмоциональны, энергичны, когда рядом «ваш человек». Но всё будет совсем наоборот, если ваши отношения нездоровые. Тогда вашими спутниками будут апатия, усталость, эмоциональное истощение.

5. Низкая самооценка

Ваш действительно идеальный партнер всегда будет способствовать повышению вашей самооценки, потому что с ним вы уверенно себя чувствуете. Если же вы постоянно сомневаетесь в себе, в своих действиях, то вполне возможно, что этому способствует недовольство со стороны партнера.

6. Если вы не улыбаетесь наедине

При одной только мысли о желанном партнере, о скорой встрече с ним на лице появляется улыбка. Если же вы перестали это делать, оставаясь наедине с собой, то стоит пересмотреть ваши отношения. Вы можете лгать знакомым о том, как вы сильно любите друг друга, но тело не обманешь.