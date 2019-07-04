Избавиться без сожаления: семь мелочей, которые старят интерьер

Бывает такое, что мы на тратим много времени на ремонт, обдумываем нюансы, стараемся, а результат все равно, мягко говоря, нас не радует. Как известно, дьявол кроется в деталях, и любое упущение может испортить конечный результат, пишет Fabiosa.ru.
Рассказываем, как мелочи могут все испортить. Напрочь.
1. Неорганизованное хранение
Нагромождение разных, но таких «нужных» вещей портит весь вид комнаты. Для начала подумайте, так ли вам необходимы все эти чашечки, коробочки, чайники, кастрюльки, или вы просто прикипели к ним всей душой? Если второе, то смело избавляйтесь от ненужного хлама. Неиспользованная в течение 6-12 месяцев вещь вряд ли уже пригодится вам.
С сортировкой разобрались, ненужное выбросили, нужное оставили. Теперь наша задача — расставить все это по шкафам или емкостям. Однотипные коробки уже смотрятся куда более выигрышно!
2. Плохое освещение
Скудное освещение прежде всего давит морально. Темнота или полумрак, особенно зимой, у многих из нас ассоциируется с плохими временами (время перед сном или за просмотром фильма – не в счет!). Чтобы интерьер не выглядел убого, тщательно продумайте систему света.
Если это гостиная, где вы привыкли читать по вечерам, возможно, торшер уже улучшит ситуацию. В обеденной зоне, где вы собираетесь всей семьей, можно встроить потолочные светильники или приобрести мощную люстру.
3. Пластиковые подоконники
Пластиковые подоконники, несомненно, практичны, и их гораздо проще заменить в случае необходимости. Но у них есть один существенный минус: они смотрятся дешево и часто куцо.
Сейчас существует масса вариантов, которыми можно заменить пластик: дерево, натуральный или искусственный камень, композиты и многое другое.
Если вышеперечисленные варианты вам не подходят, пластик можно легко замаскировать подушками. Получается этакий «два-в-одном»: и подоконник скрыли, и зону отдыха организовали.
4. Имитация лепнины
Дешевая лепнина из полиуретана или, что еще хуже, пенки – однозначное "нет" в интерьере. Лучше обойтись без них. Представьте гостиную без этого розово-черного безобразия. Согласитесь, интерьер смотрелся бы на порядок выше?
Если интерьер обязательно предполагает наличие лепнины, выбирайте максимально естественные варианты белого, бежевого, кремового цветов.
5. Беспорядочное размещение мелочей
В любом доме найдется масса мелочей. Особенно это знакомо тем, у кого есть маленькие дети. Конечно, постоянного порядка с малышами добиться сложно, но можно попробовать.
Организуйте систему хранения, которая понравится детям. Можно в первое время собирать игрушки вместе с ними, рассказывая, что куклы и машинки тоже хотят спать в своих домиках. Малыши очень любят разные емкости. И им приятно, и вам бонус!
6. Магниты на холодильник
Прошло время, когда магниты казались чем-то уникальным, заморским, импортным. Часто они не самым лучшим образом подчеркивают интерьер кухни. Словом, мало того, что магниты не несут никакой пользы, они еще и портят внешний вид квартиры.
Если ваша страсть – коллекционировать магниты, можно собирать их на специальных магнитных досках. А еще хороший вариант – привозить из путешествий что-то более функциональное.
7. Кухонный уголок
Кухонные уголки «советского» типа однозначно портят интерьер. Стол, диванчик и пара стульев – это то, что было актуальным в годах нулевых.
Гораздо интереснее и выигрышнее смотрятся столы и стулья, выполненные из качественных материалов.