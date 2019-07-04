Избавиться без сожаления: семь мелочей, которые старят интерьер

Рассказываем, как мелочи могут все испортить. Напрочь.

1. Неорганизованное хранение

Нагромождение разных, но таких «нужных» вещей портит весь вид комнаты. Для начала подумайте, так ли вам необходимы все эти чашечки, коробочки, чайники, кастрюльки, или вы просто прикипели к ним всей душой? Если второе, то смело избавляйтесь от ненужного хлама. Неиспользованная в течение 6-12 месяцев вещь вряд ли уже пригодится вам.

С сортировкой разобрались, ненужное выбросили, нужное оставили. Теперь наша задача — расставить все это по шкафам или емкостям. Однотипные коробки уже смотрятся куда более выигрышно!

2. Плохое освещение

Скудное освещение прежде всего давит морально. Темнота или полумрак, особенно зимой, у многих из нас ассоциируется с плохими временами (время перед сном или за просмотром фильма – не в счет!). Чтобы интерьер не выглядел убого, тщательно продумайте систему света.

Если это гостиная, где вы привыкли читать по вечерам, возможно, торшер уже улучшит ситуацию. В обеденной зоне, где вы собираетесь всей семьей, можно встроить потолочные светильники или приобрести мощную люстру.

3. Пластиковые подоконники

Пластиковые подоконники, несомненно, практичны, и их гораздо проще заменить в случае необходимости. Но у них есть один существенный минус: они смотрятся дешево и часто куцо.

Сейчас существует масса вариантов, которыми можно заменить пластик: дерево, натуральный или искусственный камень, композиты и многое другое.

Если вышеперечисленные варианты вам не подходят, пластик можно легко замаскировать подушками. Получается этакий «два-в-одном»: и подоконник скрыли, и зону отдыха организовали.

4. Имитация лепнины

Дешевая лепнина из полиуретана или, что еще хуже, пенки – однозначное "нет" в интерьере. Лучше обойтись без них. Представьте гостиную без этого розово-черного безобразия. Согласитесь, интерьер смотрелся бы на порядок выше?