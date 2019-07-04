Как из сказки! Фото свадебного платья невероятной красоты

Подготовка к торжеству началась заранее, так как торжество должно быть идеальным, и на превращение самого заветного дня в своей жизни в настоящий бал не стоит жалеть времени и сил. Свадьба планировалась в течение целого года, чтобы завершить дизайн роскошного зала, украшенного розами и пионами, и рассадить ни много, ни мало - 600 гостей, пишет Fabiosa.ru.

Сама церемония происходила в сердце Ливана, но темой торжества был выбран «викторианский гламур», достойный королевских свадеб. Дана придумала всю концепцию свадьбы своей мечты с нуля сама: от эскиза платья до подбора песен, звучавших для сопровождения официальной части церемонии. Главной изюминкой вечера в Бейруте стало платье, вышитое золотом и серебром с 40-метровой фатой, инкрустированной кристаллами Swarovski вручную.

Оно волшебное!

Талантливыми творцами, воплотившими в жизнь наброски будущей невесты, стали мастера из Esposa Group. Над одной лишь фатой трудились два дизайнера и пять мастериц, чтобы превратить ее в настоящий шедевр рукоделия. Вся работа над свадебным убранством ливанской красавицы заняла 5 месяцев, и она достойна оваций!

Наряд невесты на ковровой дорожке был завершен серьгами и колье от Mouawad и туфлями от Nicholas Kirkwood, в которых счастливая жена бизнесмена Самера Зайата отплясывала всю ночь.

Сейчас девушка еще и будущая мать их совместного ребенка, но воспоминания о дне свадьбы бережно хранит. Может ее сказочное платье станет фамильным?