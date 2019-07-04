Короткий и ясный ответ диетолога: можно ли запивать еду водой?

Очень часто ты можешь слышать и читать о том, что запивать еду во время приема пищи нельзя. Аргументы: разбавляется желудочный сок, ухудшается процесс переваривания еды, увеличивается объем желудка и много еще чего говорят по этому поводу, пишет Tochka.net. Возникает вопрос, а если сделать несколько глотков воды, все так же будет безнадежно плохо перевариваться?