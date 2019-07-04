Короткий и ясный ответ диетолога: можно ли запивать еду водой?

Очень часто ты можешь слышать и читать о том, что запивать еду во время приема пищи нельзя. Аргументы: разбавляется желудочный сок, ухудшается процесс переваривания еды, увеличивается объем желудка и много еще чего говорят по этому поводу, пишет Tochka.net. Возникает вопрос, а если сделать несколько глотков воды, все так же будет безнадежно плохо перевариваться?
«Я часто привожу в пример суп. Когда мы его едим, мы ведь овощи запиваем водой? А когда мы едим огурец или помидор, которые на 80% состоят из воды, и едим их с мясом?», - говорит диетолог Светлана Фус.
Диетолог рекомендует:
Если ты ешь плотную еду, например, бутерброд из цельнозернового хлеба с листьями салата и сыром, который сложно жуется, суховат и не глотается, его можно запить небольшим количеством жидкости. В таком случае, можно каждый кусочек сделать более мягким и тщательней его пережевать. А это гораздо полезнее, чем плотная, плохо механически обработанная еда.
Пить во время еды не вредно, важно понимать сколько и с чем. Следи за своими ощущениями.