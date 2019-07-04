Чт, 4.07.2019
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  • Короткий и ясный ответ диетолога: можно ли запивать еду водой?

Короткий и ясный ответ диетолога: можно ли запивать еду водой?

Вода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Anna Maloverjan / PantherMedia / Anna Maloverjan

Очень часто ты можешь слышать и читать о том, что запивать еду во время приема пищи нельзя. Аргументы: разбавляется желудочный сок, ухудшается процесс переваривания еды, увеличивается объем желудка и много еще чего говорят по этому поводу, пишет Tochka.net. Возникает вопрос, а если сделать несколько глотков воды, все так же будет безнадежно плохо перевариваться?

«Я часто привожу в пример суп. Когда мы его едим, мы ведь овощи запиваем водой? А когда мы едим огурец или помидор, которые на 80% состоят из воды, и едим их с мясом?», - говорит диетолог Светлана Фус.

Диетолог рекомендует:

Если ты ешь плотную еду, например, бутерброд из цельнозернового хлеба с листьями салата и сыром, который сложно жуется, суховат и не глотается, его можно запить небольшим количеством жидкости. В таком случае, можно каждый кусочек сделать более мягким и тщательней его пережевать. А это гораздо полезнее, чем плотная, плохо механически обработанная еда.

Пить во время еды не вредно, важно понимать сколько и с чем. Следи за своими ощущениями.

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