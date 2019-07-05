Пять пар продуктов, которые вместе вреднее, чем по отдельности

1. Круассан и сок

Если вы не сидите на диете, то в таком перекусе нет ничего плохого. Но только не на завтрак, пишет Wday.ru. Эта пищевая комбинация богата быстро перевариваемыми углеводами, после поглощения которых сначала растет, а потом быстро падает уровень сахара в крови. Лучше добавьте к круассану белок, например ломтик куриной грудки. Ну а если все-таки диета, то круассан лучше заменить на цельнозерновой хлеб. Добавление клетчатки и белка замедлит распад углеводов и снизит их воздействие на уровень сахара и энергии. Ну а фруктовый сок из пакета — это, по сути, сахар в стакане. Лучше сделайте себе смузи с овсяными хлопьями, которые содержат больше белка и требуют больше времени для переваривания в организме. Йогурт в смузи также увеличит содержание белка.

2. Говядина с фасолью

Это сочетание чаще всего можно встретить в мексиканской кухне и в русском борще. Вредного в нем ничего нет, ведь говядина богата железом, а фасоль дает нам лишнюю порцию белка. Однако в бобовых содержатся вещества, которые мешают организму усваивать железо. Конечно, если в вашем рационе много продуктов, богатых железом(овсянка, крупнолистовая темная зелень, птица, нежирное красное мясо и морепродукты), то вам и переживать нечего. В противном случае лучше заменить фасоль на грибы или добавить богатый витамином С красный перец, помогающий всасыванию железа.

3. Чай с фруктовым хлебом

Довольно популярный перекус — кусочек фруктового хлеба и чашка чая. Ведь такая выпечка совершенно точно полезнее, чем печенье или плюшка. Фрукты в хлебе, особенно сушеные, делают его здоровой пищей, богатой железом. Однако когда мы запиваем его чашкой чая, содержащиеся в нем танины мешают поглощению железа. Танины есть во всех черных чаях и кофе, так что предпочтительнее пить травяные чаи, например с мятой, имбирем и лимоном, советует Daily Mail.

4. Белые макароны со сливочным соусом

Ну кто из нас не любит побаловаться пастой. Карбонара или с морепродуктами — ммм… Но такое сочетание — это масса калорий и жира плюс быстро усвояемые углеводы. Если уж хочется сливочного соуса, то ешьте цельнозерновые макароны, в них больше клетчатки. Так вы быстрее наедитесь, а уровень сахара в крови не будет скакать вверх-вниз. А еще лучше — подавать сливочный соус к грибам, например. К макаронам же приготовьте томатный соус — в нем меньше калорий и насыщенных жиров, чем в сливочном.

5. Рыба с жареной картошкой

Fish & chips, как называют это блюдо англичане, сейчас его подают практически в любом фастфуде. Иногда, конечно, побаловаться можно, но вот дома готовить его не стоит — такая еда переполнена калориями и насыщенными жирами. Лучше отварить или запечь картофель в мундире, сделать картошку айдахо или по-деревенски — так она станет отличным источником клетчатки. А вместо рыбы в кляре желательно поджарить на гриле такую жирную рыбу, как лосось. Он богат полезными для сердца жирными кислотами омега-3, которых нет в белой рыбе типа трески.

Большинство неправильных пищевых стереотипов приходят к нам из фильмов, зарубежных в первую очередь. Сок, в том числе и свежевыжатый, на завтрак, да еще и натощак, — это именно оттуда. Запомните, первый прием пищи не должен быть из простых или быстрых углеводов типа круассана и сладкого сока. Сначала надо съесть белок, яйца вареные, например, или творог, а уже потом сложные углеводы, например ржаной хлеб, овсяную кашу долгой варки. И не забываем про полезные жиры, сливочное масло, желток в яйце, сметану.